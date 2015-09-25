Постельное бельё из какой ткани лучше.

На постельном белье из какой ткани вы хотели бы спать? Возможно, вы даже не задумывались над таким вопросом, просто решив, что главное – это натуральный материал. Но натуральная ткань тоже может быть разной. О их разновидностях и поговорим в статье.

Большинство комплектов постельного шьётся из хлопковых тканей. Их существует много разновидностей. От качества плетения нитей зависит плотность, мягкость и другие показатели материала.

Из хлопкового волокна изготавливаются такие ткани как ранфорс, бязь, поплин, сатин и его разновидности (о них напишем позже), жаккардовая ткань.

Бязь считается самой простой и недорогой тканью. Её недостатки – быстрая изнашиваемость и жёсткость поверхности. Постельное белье из бязи не самое приятное к телу. Если бязь изготовили в Пакистане, Китае или Турции, в её составе может быть 15% нити полиэстера. Стандарты этих государств допускают такое процентное соотношение в составе.

Ещё одна смешанная ткань – поплин. Благодаря искусственной нити, поплин практически не мнётся. Зато на ощупь – он мягкий и бархатистый. Структура ткани – плотная и прочная, благодаря чему, постельное белье из поплина прослужит вам долго и всё это время будет радовать насыщенным цветом.

Ткань ранфорс изготавливается из более тонкой нити хлопкового волокна, но с особенно плотным плетением. Преимущества ранфорса – крепкий, не мнётся, долго сохраняет рисунок. Он приятнее, нежнее к телу, чем бязь. Дольше не изнашивается. Даже после 250 стирок постельное белье из ранфорса не поменяет свой внешний вид.

Из недорогостоящих, лучшей тканью для постельного белья можно назвать сатин. Он очень гладкий, нежный и приятный к телу. Плотный, не меняет своей формы и долго не изнашивается. Хорошо держит все цвета и оттенки. Постельное бельё из сатина выглядит необыкновенно привлекательно и красиво. Кроме того, оно обладает блеском, благодаря чему напоминает шёлковые изделия.

Разновидности сатина – сатин-твил, мако-сатин, сатин-фотопринт,- мягкие и шелковистые, лишь отличаются плетением хлопковой нити при производстве материала.

Микросатин – это ткань, в составе которой до 50% полиэстера. Она стоит недорого, выглядит красиво, но может парить во время отдыха, особенно знойными летними ночами.

При выборе постельного, обращайте внимание, прежде всего, на материал. Очень важно, какие ощущения от прикосновения с постелью вы будете испытывать. Ведь от этого зависит ваш комфорт, а значит – полноценный отдых.