Популярные стили дизайна помещения Разберем одни из самых популярных: - Модерн;

- Неоклассику;

- Ар-Деко;

- Прованс. Модерн Не смотря на свое название, которое переводится как «современный», этот стиль к текущим модным тенденциям отношения не имеет никакого. Модерн – и в этом есть некая ирония – давно стал классикой.



«Кричащая» неформатность данного стиля прослеживается во всем. Выверенность, симметрия, строгость – это не про модерн. Купить бра в таком стиле можно недорого в Одессе. Кстати, одним из чуть ли не обязательных его атрибутов являются диковинные витражи. Также нередко используются затейливые кованые элементы. Еще одной отличительной чертой этого стиля является тяга к природе, отсюда обилие дерева в интерьере и такое множество растительных узоров и изображений прелестных крылатых представителей животного царства.



Бытует мнение, что дизайн интерьера в стиле модерн влетит в копеечку, однако это отнюдь не всегда так. Тем более в золотую пору новогодних скидок!



Неоклассика



Этот стиль, вне всяческих сомнений, придется вам по вкусу, если вы ценитель классических интерьеров, однако стараетесь не отставать от жизни. Неоклассика как раз сочетает в себе античную утонченность при столь необходимой в наше время практичности. Купить обои в Одессе в таком стиле, можно в магазине ТОП-Престиж. Это и делает данный стиль настолько привлекательным для многих людей. К примеру, такие характерные для неоклассики элементы, как лепнина, колонны, арки и бордюры совсем не обязательно выполнять из природных материалов, можно использовать современные синтетические заменители.



Цветовая гамма состоит в основном из светлых ненавязчивых оттенков. Чаще теплых, нежели холодных, засчет чего достигается ощущение уютной домашней обстановки. Особенно гармонично дизайн интерьера в стиле неоклассики смотрится в помещениях с высокими потолками и большими открытыми пространствами. Главное - не перегружать интерьер множеством лишних деталей, чтобы не нарушить строгость и утонченность стиля.



Арт-Деко (Ар-Деко)

Данный стиль - чистая эклектика. Ар-Деко объединяет в себе модернизм, кубизм, ампир, конструктивизм и неоклассику. Ядерная и - во всех смыслах слова - стильная смесь! По канону пространство помещения должно выстраиваться вокруг композиционного центра. Купить обои в Украине к такому стилю не проблема.



К отличительным чертам можно отнести темную цветовую гамму, строгую геометрию, обтекаемые линии мебели, самые разнообразные экзотические материалы в отделке. Рисунок на обоях, как правило, отсутствует, чтобы не отвлекать внимание от ключевых объектов интерьера (мебели, светильников, скульптур и т.д.).



Эклектичность Ар-Деко дает широчайший спектр оригинальных решений.



Прованс



Данный стиль идеально подойдет тем, кто грезит о жизни на природе, однако в силу тех или иных причин пребывает в черте города. Прованс поможет отдохнуть в стенах своей квартиры от городской суеты.



Этому стилю присущи приятные глазу детали: цветочный орнамент, фарфоровые безделушки, рюши, легкие полупрозрачные шторы... Цветовая гамма состоит преимущественно из светлых, умиротворяющих оттенков. Прованс это всегда много света, потому и стены чаще всего окрашивают в белый, что придает пространству эффект еще большей освещенности. Причем, как правило, именно окрашивают, а не оклеивают обоями.



Мебель в стиле прованс играет далеко не только функциональную роль. Это важная часть декора. Она должна быть крашеной и, если не старой изначально, то состаренной искусственно. Также для украшения интерьера часто используются кованые элементы, но не массивные, а изящные и утонченные, зачастую выполненные в белом или чёрном цветах.



Что ж, вы ознакомились с несколькими популярными стилями в дизайне интерьера, и теперь дело осталось за малым – выбрать тот, что более других пришелся вам по душе. Не забывайте, что настал сезон новогодних скидок, и было бы разумно использовать это время в своих интересах. Успехов!