Популярнейшие маршруты путешествий по Киеву

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Прогулки по Киеву совершают многие горожане в выходные дни, а также гости столицы. Что может быть лучше отправиться в пешее путешествие, и закончить его, посетив лучшие сауны Киева, где можно полноценно отдохнуть и расслабиться? Именно так поступают жители столицы, что перенимают многие гости города, а найти телефоны саун можно на сайте http://vsebani.kiev.юа/
Перед тем, как баня Киев примет вас в свои теплые и чистые объятия, рекомендуем вам выбрать одно или несколько наиболее популярных туристических направлений:
- От Арсенальной площади в сторону Площади Независимости. В ходе прогулки вы сможете беззаботно пройтись по парку Вечной Славы, а также сделать незабываемые фото на фоне левобережной части города. Прогулка по завораживающим аллеям мимо монумента Военным Летчикам непременно пойдет на пользу, и выведет вас к Аскольдовой могиле, где на склонах Днепра расположилась церковь Святого Николая. Обязательно посетите Музей Воды, а также Мариинский парк и горсад, которые связаны мостиком влюбленных.
- От станции метро Арсенальная, мимо Киево-Печерской Лавры, до музея ВОВ. Этот маршрут считается наиболее длинным. Чтобы усталость не застигла вас в врасплох, рекомендуется спланировать маршрут с непродолжительным посещением бани Киева в окрестностях. В ходе экскурсии вы сможете посетить Киево-Печерскую Лавру, музей Великой Отечественной Войны с монументом Родине-матери, и вблизи рассмотреть экспозицию военной техники.
- Путешествие по Пейзажной аллее столицы. От этого небольшого путешествия удовольствие смогут получить не только взрослые. В первую очередь, аллея открывает завораживающий вид на Замковую гору и Подол. Кроме того, на ней находится исторический памятник «Пуп Земли». Именно от этих окрестностей начинается история столицы. Также тут расположился Детский скверик, который изобилует яркими и веселыми скульптурными объектами. Продолжить данное путешествие можно в сторону столичного цирка или выйти на Подол, где можно будет посидеть за чашечкой ароматного кофе.
- Маленькое путешествие по Парку Дружбы Народов или на Труханов Остров. Эти места стали излюбленными для любителей-экстремалов. Тут можно будет поиграть в пейнтбол, прокатиться на квадроциклах, а также испытать себя на веревочных аттракционах.
После долгой и увлекательной прогулки, чтобы восстановить силы и устранить боли в ногах, рекомендуется посетить сауны Киева, которые расположены вблизи данных маршрутов. Кроме оздоровления и релаксации, сауна также предложит подкрепиться тонизирующими напитками и ароматными блюдами из меню ресторана.