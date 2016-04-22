Популярнейшие маршруты путешествий по Киеву

Прогулки по Киеву совершают многие горожане в выходные дни, а также гости столицы. Что может быть лучше отправиться в пешее путешествие, и закончить его, посетив лучшие сауны Киева, где можно полноценно отдохнуть и расслабиться? Именно так поступают жители столицы, что перенимают многие гости города, а найти телефоны саун можно на сайте http://vsebani.kiev.юа/ Перед тем, как баня Киев примет вас в свои теплые и чистые объятия, рекомендуем вам выбрать одно или несколько наиболее популярных туристических направлений: От Арсенальной площади в сторону Площади Независимости. В ходе прогулки вы сможете беззаботно пройтись по парку Вечной Славы, а также сделать незабываемые фото на фоне левобережной части города. Прогулка по завораживающим аллеям мимо монумента Военным Летчикам непременно пойдет на пользу, и выведет вас к Аскольдовой могиле, где на склонах Днепра расположилась церковь Святого Николая. Обязательно посетите Музей Воды, а также Мариинский парк и горсад, которые связаны мостиком влюбленных. От станции метро Арсенальная, мимо Киево-Печерской Лавры, до музея ВОВ. Этот маршрут считается наиболее длинным. Чтобы усталость не застигла вас в врасплох, рекомендуется спланировать маршрут с непродолжительным посещением бани Киева в окрестностях. В ходе экскурсии вы сможете посетить Киево-Печерскую Лавру, музей Великой Отечественной Войны с монументом Родине-матери, и вблизи рассмотреть экспозицию военной техники. Путешествие по Пейзажной аллее столицы. От этого небольшого путешествия удовольствие смогут получить не только взрослые. В первую очередь, аллея открывает завораживающий вид на Замковую гору и Подол. Кроме того, на ней находится исторический памятник «Пуп Земли». Именно от этих окрестностей начинается история столицы. Также тут расположился Детский скверик, который изобилует яркими и веселыми скульптурными объектами. Продолжить данное путешествие можно в сторону столичного цирка или выйти на Подол, где можно будет посидеть за чашечкой ароматного кофе. Маленькое путешествие по Парку Дружбы Народов или на Труханов Остров. Эти места стали излюбленными для любителей-экстремалов. Тут можно будет поиграть в пейнтбол, прокатиться на квадроциклах, а также испытать себя на веревочных аттракционах. После долгой и увлекательной прогулки, чтобы восстановить силы и устранить боли в ногах, рекомендуется посетить сауны Киева, которые расположены вблизи данных маршрутов. Кроме оздоровления и релаксации, сауна также предложит подкрепиться тонизирующими напитками и ароматными блюдами из меню ресторана.