Полушубки из меха соболя студии дизайна Winter Fur

Винтер Фур – это название, которое ассоциируется с красотой, стилем, изысканностью и теплом. Приобретая меховые изделия от этого производителя, вы можете быть уверены, что получаете самое высокое качество. Используя самый хороший мех, современные техники работы с таким деликатным материалом и творческий подход, мы создаем изделия, которые заставят почувствовать себя уверенно и изысканно любую представительницу прекрасного пола. В зимнее время года большой популярностью пользуется мех соболя. Стойкая ассоциация с дороговизной и особым шармом сохраняется еще со времен существования князей и боярей, которые очень ценили меха и старались себя ими украшать в холодную пору. Соболь – это правильный выбор для морозных зим с большой влажностью и сильными ветрами. В полушубке из соболя вам будет всегда удобно, тепло и комфортно. Выбирая изделие из меха соболя, обращайте внимание на некоторые детали пошива, а именно: длина самой шубки, длина рукава, наличие или отсутствие капюшона, использование вставок из другого меха или материла. Так, если вы проводите много времени в машине, отдавайте предпочтение недлинной модели. Рукава такого полушубка могут быть пошиты в варианте «3/4» или достигать локтя. В такой верхней одежде удобно водить машину, ничего не мешает обзору и управлению. Если же вы покупаете полушубок, зная, что много времени будете проводить на улице, то лучше выбирайте максимально длинную модель полушубка из соболя. Лучше, если верхняя одежда будет иметь капюшон, который хорошо защитит от сильного мороза и ветра. Особенности изделий из меха соболя Помните, что соболь – это пышный и богатый мех, поэтому стоит внимательно относиться к выбору модели пошива верхней меховой одежды. Пышные детали не очень подойдут представительницам прекрасного пола невысокого роста с не совсем модельными параметрами. Такая вещь, как соболиный полушубок от Винтер Фур, - это достаточно дорогая покупка, поэтому сразу стоит задуматься о том, как хранить такую вещь. Например, вы можете воспользоваться специальным чехлом для верхней одежде. На сегодня разрабатываются специальные вакуумные пакеты, которые не позволяют проникать влаге, пыли и грязи. Изделия от Винтер Фур – это гарантия теплой и комфортной зимы для любой покупательницы. А полушубки из пышного соболя – прекрасный способ почувствовать себя роскошной и стильной, неповторимой и оригинальной в холодное время года.