Загранпаспорт - официальный документ, благодаря которому происходит идентификация личности во время пребывания её за пределами границ Украины. Согласно букве закона, гражданин Украины может иметь одновременно два загранпаспорта.

Что необходимо сделать перед получением загранпаспорта? Для отправки запроса на получение загранпаспорта необходимо оставить заявку на прием документов на сайте. Для подачи заявки на прием документов необходимо оставить свои персональные данные. При наличии всех необходимых данных, на указанные контактные данные будет выслано сообщение с дальнейшими действиями.

Как правило, в уведомлении будет указано время, когда необходимо явиться в МЦВПД в Киеве, с необходимым пакетом документов. На сайте МЦВПД предупреждают: в случае неявки в обозначенное время, электронная очередь будет отменена, и документы будет возможно подать только в порядке живой очереди.

Сроки оформления загранпаспорта указываются без учета времени, потраченного на их доставку в место выдачи.

Где сделать загранпаспорт в Киеве? Имея при себе паспорт и ИНН необходимо обратиться в "Паспортный сервис". Затем, в течение получаса подать необходимый пакет документов. В течение получаса необходимо подать необходимые документы, на месте оплатить услуги. Затем, после получения сообщения на телефон, или электронный ящик явиться и получить документы.

Необходимый пакет документов при оформлении загранпаспорта: паспорт гражданина Украины; ИНН (идентификационный код) оригинал; заявление, или анкета (составляется на месте); при заказе второго загранпаспорта необходимо предъявить первый. Эти документы позволят получить загранпаспорт в Киеве.

Особенности транслитерации при оформлении загранпаспорта в Киеве. Важно знать, что транслитерация будет осуществляться в согласовании с действующим законодательством, также при наличии старого загранпаспорта вы можете составить заявку, на использование таких же правил транслитерации как и в старом загранпаспорте.

Какие вопросы могут возникнуть при оформлении двух загранпаспортов? При необходимости оформить два загранпаспорта, или при наличии первого оформить второй, необходимо подать заявление, в котором указывается причины частых выездов за пределы Украины. Это могут быть грузоперевозки, туристическая, журналистская деятельность, либо участие в спортивных событиях.