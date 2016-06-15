Солидный ассортимент полотенцесушителей в интернет-магазине santik.net.ua

Полотенцесушитель водяной представляет себя прибор настенного типа, служащий для сушки вещей, полотенец, а также частично обогревающий ванную комнату. Он отличается презентабельным дизайном и превосходными эксплуатационными характеристиками. Изделие напрямую присоединяется к системе горячего водоснабжения либо отопления.

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Если говорить о цене на эти изделия, то стоит отметить, что она зависит от некоторых нюансов. Чтобы внутренняя часть оборудования по прошествии некоторого времени не начала гнить и покрываться ржавчиной, стоит приобретать нержавеющие изделия. Более того, трубы не должны перегреваться, поэтому выбирайте такие материалы, внутренняя часть которых оснащена специальной эмалью, защищающей металл от воздействия горячей воды и прочих химикатов. К слову, некоторые хотят купить водяной полотенцесушитель только потому, что он придает ванной комнате стильный, оригинальный и дизайнерский вид.

Преимущества полотенцесушителей

Полотенцесушители, как и многие другие изделия, имеют ряд преимуществ. Среди них стоит отметить:

Долговечность. В процессе создания продукции используется высококачественная нержавеющая сталь. Прочность. Товар, находящийся в нашем каталоге, обладает сертификатом качества и создан в соответствии основным требованиям и правилам. Надежность. Перед началом продаж модели очень тщательно проверяются как внутри, так и снаружи. Возможность использования дополнительных комплектующих. Купив тут полотенцесушитель, вы сможете добрать к нему необходимые аксессуары.

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