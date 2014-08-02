Полезные салаты. Пальмовое масло.

​1. Рецепты полезных салатов Мы поможем вам победить старость с помощью правильного питания. Ученые всего мира уже долго борются с этой проблемой. И изучив много факторов воздействия на организм, они заключили, что быстрому старению способствует лишний вес, потому что он вызывает сердечные заболевания, повышение давления, плохое самочувствие и расширение вен. Исследования показали, что если снизить калорийность потребляемой за день пищи на сорок процентов, то старение придет не так быстро. Они также выяснили, что есть продукты замедляющие старение. Употребляя низкокалорийную пищу, мы замедляем обмен веществ, а это значительно тормозит старение. Алкоголь также тормозит старение, нужно выпивать до пятидесяти грамм в день. Очень важно включить в ваш ежедневный рацион фрукты и овощи. Они никогда не навредят, но принесут огромную пользу. В них содержится огромное количество витаминов и минералов. А вот исключить из рациона нужно вредную и жирную пищу, такую как жирное мясо, маргарин и консерванты. Частое употребление большого количества мяса крайне вредно, так как приводит к зашлаковыванию организма продуктами распада. Поэтому основной принцип правильного питания это «все нужно в меру!», так вы сможете продлить себе жизнь и улучшить здоровье! Хотелось бы поделиться с вами вкусным рецептом: Салат «Гурман». Для него нам понадобятся: парочка помидоров, один желтый сладкий перец, два огурца, банка консервированной кукурузы, сто грамм сыра, четверть банки маслин, сок лимона или уксус и масло, самое лучшее. Для приготовления салата перемоем овощи и нарежем помидоры и огурцы так, как вы пожелаете. Маслины разрежем пополам, на терке натрем сыр и добавим кукурузу, солим и заправляем маслом. По вкусу добавляем уксус или лимонный сок. Великолепный салат для гурманов! От него вы не поправитесь и получите несказанное удовольствие. Приятного вам аппетита! 2. Преимущества пальмового масла В кухнях многих народов мира очень популярно использование пальмового масла. Не удивительно, что это самый распространенный вид растительного жира на сегодняшний день. Из чего же его добывают? Из плодов масличной пальмы применяя путь холодного отжима. Пальмовое масло в сыром виде имеет характерную темно красную окраску и достаточно густую консистенцию. Оно обладает приятным запахом. Очень распространено его применение в промышленности, так как способ его получения очень прост и себестоимость низкая. Его можно очень долго хранить без потери вкусовых особенностей и качеств. Его применяют при изготовлении заменителей молочного жира, маргарина, плавленых сыров, мягких сортов масла, сырковых масс, а также в качестве заменителя какао, что увеличивает срок хранения продуктов и выпечки. Пальмовое масло насыщено бетакаротином, что позволяет использовать его в качестве природного красителя якобы безвредного для человека. Пальмовое масло используют при изготовлении йогуртов, молока, масла, творога, мороженного и все прочего, что можно назвать молочной продукцией. Вкус отличить при этом практически невозможно, но полезных для организма веществ, все же меньше. В любом продуктовом магазине вы наткнетесь на него в первом же молочном продукте. Это объясняется тем, что оно гораздо дешевле натурального молочного сырья.