Покупка шин – на что стоит обратить внимание?

|
Перед каждым водителем рано или поздно встает вопрос покупки шин. Они со временем изнашиваются, как и любая другая вещь. Если шины пришли в непригодность, то правильным решением будет купить шины в Киеве. Поскольку качество шин напрямую влияет на комфорт поездки, то необходимо их поддерживать в хорошем техническом виде. К тому же они должны быть подобраны в соответствии с сезоном.
Для большинства необходимость в замене шин возникает внезапно. Это побуждает заранее продумать этот момент. Для этого важно рассмотреть параметры и критерии, по которым делается выбор.
Каждая шина отличается одна от другой по:
1.Размеру.
2.Ширине профиля.
3.Рисунку протектора.
4.Сезонным фактором.
В автомобиле должна быть сервисная книжка, которая поможет сделать правильный выбор размера шины. Или же можно приобрести такие же шины, какие были в вашем автомобиле до этого. Лучше всего приобрести новые покрышки, которые имеет как можно больше диаметр. Благодаря этому будет меньше страдать боковина колеса.
На цены на автомобильную резину напрямую влияет то, в какое время года они будут использованы. Если вовремя делать сезонную замену, то покрышки лучше сохранятся. Существуют следующие категории покрышек: летний вариант, зимний, внесезонный.
Резина в Киеве может быть внесезонной. Ее особенность в том, что целый год ее можно использовать при поездке. Однако климат должен быть благоприятным. К примеру, она актуальна там, где зимой постоянно очищают улицы.
Также есть вопрос: выбрать шину с камерой или без нее? Если это камерная, то потеря давления будет происходить почти сразу. В ободе есть отверстие – сквозь него и выходи воздух. Если шина без камеры, то только в области прокола будет выходить воздух. И это происходит обычно медленно. Конечно, если прокол небольшой. Для легковых машин бескамерная шина это самый лучший вариант.
Также при выборе обращают внимание на такие факторы:
1.Как шина сцепляется с сухим покрытием. Это необходимо для того, чтоб определить свойства сцепки и тормоза машины. На это напрямую влияет то, из чего была сделана резина, и какой она имеет рисунок.
2.Как шина сцепляется с мокрым покрытием. Этот показатель покажет, насколько безопасно торможение колеса на влажной трассе.
3.Показатель аквапланирования. Этот показатель необходим особенно тогда, когда водитель ездит на высокой скорости. Если в шине мало каналов для отвода воды, то шина будет плыть, когда на улице нелетная погода.
4.Показатель износостойкости. На это напрямую влияют условия использования шины, стиль вождения, давление.
5.Показатель шума. Если в салоне будет постоянный гул, то это не будет содействовать комфорту поездки.
Вы можете приобрести такие качественные шины в Украине.
|Категория
|Рекламные статьи
|Дата размещения
|10.07.2016
|Количество просмотров
|77
|Статью добавил пользователь
|admin
|
Пожаловаться на публикацию
|Предыдущие статьи
|Следующие статьи