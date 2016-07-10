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Покупка шин – на что стоит обратить внимание?

Перед каждым водителем рано или поздно встает вопрос покупки шин. Они со временем изнашиваются, как и любая другая вещь. Если шины пришли в непригодность, то правильным решением будет купить шины в Киеве. Поскольку качество шин напрямую влияет на комфорт поездки, то необходимо их поддерживать в хорошем техническом виде. К тому же они должны быть подобраны в соответствии с сезоном.

Для большинства необходимость в замене шин возникает внезапно. Это побуждает заранее продумать этот момент. Для этого важно рассмотреть параметры и критерии, по которым делается выбор.

Каждая шина отличается одна от другой по:

1.Размеру.

2.Ширине профиля.

3.Рисунку протектора.

4.Сезонным фактором.

В автомобиле должна быть сервисная книжка, которая поможет сделать правильный выбор размера шины. Или же можно приобрести такие же шины, какие были в вашем автомобиле до этого. Лучше всего приобрести новые покрышки, которые имеет как можно больше диаметр. Благодаря этому будет меньше страдать боковина колеса.

На цены на автомобильную резину напрямую влияет то, в какое время года они будут использованы. Если вовремя делать сезонную замену, то покрышки лучше сохранятся. Существуют следующие категории покрышек: летний вариант, зимний, внесезонный.

Резина в Киеве может быть внесезонной. Ее особенность в том, что целый год ее можно использовать при поездке. Однако климат должен быть благоприятным. К примеру, она актуальна там, где зимой постоянно очищают улицы.

Также есть вопрос: выбрать шину с камерой или без нее? Если это камерная, то потеря давления будет происходить почти сразу. В ободе есть отверстие – сквозь него и выходи воздух. Если шина без камеры, то только в области прокола будет выходить воздух. И это происходит обычно медленно. Конечно, если прокол небольшой. Для легковых машин бескамерная шина это самый лучший вариант.

Также при выборе обращают внимание на такие факторы:

1.Как шина сцепляется с сухим покрытием. Это необходимо для того, чтоб определить свойства сцепки и тормоза машины. На это напрямую влияет то, из чего была сделана резина, и какой она имеет рисунок.

2.Как шина сцепляется с мокрым покрытием. Этот показатель покажет, насколько безопасно торможение колеса на влажной трассе.

3.Показатель аквапланирования. Этот показатель необходим особенно тогда, когда водитель ездит на высокой скорости. Если в шине мало каналов для отвода воды, то шина будет плыть, когда на улице нелетная погода.

4.Показатель износостойкости. На это напрямую влияют условия использования шины, стиль вождения, давление.

5.Показатель шума. Если в салоне будет постоянный гул, то это не будет содействовать комфорту поездки.

Вы можете приобрести такие качественные шины в Украине.

Категория Рекламные статьи
Дата размещения10.07.2016
Количество просмотров77
Статью добавил пользователь admin
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