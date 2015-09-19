Как купить качественный аккумулятор Nikon EN-EL19 для замены родного оригинального

Сегодня практически вся электроника питается от компактных лёгких аккумуляторов. Литий-ионные батареи в этой области заслужили наибольшей популярности ввиду лёгкости и достаточно высокой ёмкости. Для эффективной работы устройств многие производители выпускают собственные источники питания с оптимальными показателями напряжения и силы тока для определённого устройства. Аккумулятор Nikon EN-EL19 используется в фотокамерах Coolpix S2500 и S2550, Coolpix S3100, S4100 и S415 и многих других.

Но как бы правильно не старались вы эксплуатировать АКБ, со временем она теряет ёмкость из-за необратимых процессов внутри батареи, сопутствующих каждой зарядке и разрядке. С этим ничего не поделать, приходится покупать новый акб на замену.

Какой марке довериться?

Казалось бы, очевидный выход — купить оригинальный Nikon EN-EL19. И тут же мы сталкиваемся с огромной проблемой. Более 99% всех аккумуляторов являются подделками, при том не всегда высокого качества. Даже продавцы крупных сетей могут не знать настоящего состояния дел, либо умалчивать это.

По парт номеру EN-EL19 купить можно и совместимую батарею. Китайские производители уже научились делать качественные аналоги. Например, компания из Гонконга Cameron Sino, которая выпускает очень качественные аналоги даже для батарей с чипом. Такие аккумуляторы работают как оригиналы, а по цене существенно доступней. Большой выбор таких аккумуляторов для Nikon на сайте batteries.in.ua

Как купить качественный аккумулятор en-el19?

Правила ниже относятся к покупке любой батареи, посему уделите им особое внимание.

Сначала нужно проверить маркировку на корпусе аккумулятора. Парт номер батареи должен быть EN-EL19. В противном случае есть несомненная вероятность, что батарея не будет работать, либо аккумулятор просто не станет во внутренний слот. Оригинальная АКБ имеет ёмкость 700 mAh, рабочее напряжение 3,7 В. Не стоит пугаться, если будет указано рабочее напряжение 3,6 В. Это не влияет на совместимость, а разница, получается, из-за применения другой ячейки. Также не забудьте осмотреть корпус батареи на отсутствие видимых повреждений и вздутий. Первое может привести к поломке аккумулятора в лучшем случае, а второе свидетельствует о неисправности.

И, совет напоследок, покупайте батарею только там, где предоставляют гарантию минимум на 1 год, если гарантия меньше, лучше сделать покупку в другом месте.