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Покупка и регистрация иностранных компаний

Член Большой Двадцатки ЮАР считается самым развитым государством на Африканском континенте. В активах страны солидный валовой продукт (более $550 млрд.), стабильная социальная и политическая ситуация, устойчивая банковская система. Правительство Республики гарантирует иностранным инвесторам много возможностей и привилегий для эффективного бизнеса, так как на рынке удерживается достаточно низкая конкуренция, во многих сферах экономики не заняты ниши, а среди населения сформировалась большая прослойка платежеспособного класса.

Сегодня приобрести оффшор в ЮАР не составляет особого труда. Если покупка готового оффшора не подходит по тем или иным причинам, зарегистрировать новую компанию можно всего за 14 дней. Владелец сам определяет объем уставного капитала и тип собственности предприятия.

 

 

Некоторые особенности регистрации оффшора

  1. Учредителями могут быть физические и юридические лица без каких-либо ограничений. Ежегодное собрание акционеров обязательно;
  2. Уставной капитал можем вноситься учредителями долями. Он может выражаться в имущественной или денежной форме, в том числе представлять интеллектуальную собственность. Границы минимального размера капитала установлены лишь для банковского и страхового бизнеса.

При регистрации компании той или иной юрисдикции владелец бизнеса выбирает не только оптимизацию налогообложения, а обращает внимание на престиж и другие льготные условия ведения финансово-хозяйственной деятельности.

Чтобы удачно зарегистрировать иностранную компанию, бизнесмен должен изучить особенности работы «принимающей» страны, уточнить требования к подаче годовой отчетности, выяснить уровень конфиденциальности и другое.

С учетом сложившейся практики специалисты рекомендуют наиболее удачные места для регистрации того или иного бизнеса. Это оффшоры:

  • для производства с использованием давальческих схем (Кипр, Китай);
  • для страховой деятельности (остров Мен, Сент-Винсент, в которых отсутствуют налоги на зарубежные доходы);
  • для инвестиционной деятельности (Кипр, Швейцария, Дания, в которых сведены к минимуму налоги на инвестиционный доход или же отсутствуют вообще);
  • для интернет-торговли (можно открыть нерезидентную компанию с нулевыми ставками налогообложения и открыть счет в платежных системах Webmoney, PayPall, Merchant или же других).
Категория Рекламные статьи
Дата размещения13.10.2015
Количество просмотров179
Статью добавил пользователь admin
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