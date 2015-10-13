Покупка и регистрация иностранных компаний

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Член Большой Двадцатки ЮАР считается самым развитым государством на Африканском континенте. В активах страны солидный валовой продукт (более $550 млрд.), стабильная социальная и политическая ситуация, устойчивая банковская система. Правительство Республики гарантирует иностранным инвесторам много возможностей и привилегий для эффективного бизнеса, так как на рынке удерживается достаточно низкая конкуренция, во многих сферах экономики не заняты ниши, а среди населения сформировалась большая прослойка платежеспособного класса.
Сегодня приобрести оффшор в ЮАР не составляет особого труда. Если покупка готового оффшора не подходит по тем или иным причинам, зарегистрировать новую компанию можно всего за 14 дней. Владелец сам определяет объем уставного капитала и тип собственности предприятия.
Некоторые особенности регистрации оффшора
При регистрации компании той или иной юрисдикции владелец бизнеса выбирает не только оптимизацию налогообложения, а обращает внимание на престиж и другие льготные условия ведения финансово-хозяйственной деятельности.
Чтобы удачно зарегистрировать иностранную компанию, бизнесмен должен изучить особенности работы «принимающей» страны, уточнить требования к подаче годовой отчетности, выяснить уровень конфиденциальности и другое.
С учетом сложившейся практики специалисты рекомендуют наиболее удачные места для регистрации того или иного бизнеса. Это оффшоры:
|Категория
|Рекламные статьи
|Дата размещения
|13.10.2015
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|Статью добавил пользователь
|admin
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