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Категория каталога статей: Рекламные статьи

Покупка дома в Луганске

Благоустроенный дом с земельным участком всегда считался хорошей инвестицией. В Луганске предлагается к продаже много домов. Выбрать лучший вариант и купить дом в Луганске помогут специалисты АН «Тандем». В нашей базе собрано достаточное количество предложений в разных ценовых категориях. Сопровождение сделки на всех ее этапах будет залогом удачной покупки.

Наши предложения

Предложения в частном секторе Луганска очень разнообразны. В нашей базе есть предложения в разных районах города и пригородах: Раевке, Георгиевке, Родаково, Успенке, Роскошном. Можно купить дом в Луганске довольно скромный и небольшой, без удобств, за очень приемлемую цену или подобрать коттедж со всеми удобствами. Цена на дома зависит от многих факторов:

  • месторасположения;
  • материала и года постройки;
  • наличия удобств;
  • площади постройки;
  • размера земельного участка.

Купить дом в Луганске можно с участком от 3 до 10 соток.  Самые недорогие дома постройки до 90 г. небольшой площади и частичными удобствами. Но если такой дом находится в престижном районе, его стоимость будет выше среднерыночной. У нас есть предложения индивидуальных домов как без удобств, так и полностью благоустроенных с газовым отоплением и центральной канализацией. Площадь домовладений от 45 до 200 кв.м. Для желающих построить дом самостоятельно -- хороший выбор земельных участков, в том числе с подведенными коммуникациями, как в черте города, так и в пригороде.

Для продажи дома требуется предоставить гораздо больше документов, чем для квартиры. Проверить наличие у продавца частного дома с земельным участком всей необходимой документации покупателю, не знающему юридических тонкостей, достаточно затруднительно. Лучше поручить этот процесс риэлтору или юристу. Мы предлагаем только объекты с уже подготовленными к сделке документами. Выбрав подходящий вариант, можно сразу совершать сделку купли-продажи.

Для наших клиентов доступна вся база предложений.  Предварительно предлагаем ознакомиться с вариантами на сайте агентства, у нас представлены только реальные фотографии и описания домов. Если вас интересует покупка коммерческой недвижимости в Луганске или жилой - наши специалисты организуют показ в любое удобное время, также проведут сделку с соблюдением юридических норм. Звоните и мы поможем вам купить или продать недвижимоть без рисков в кратчайшие сроки. 

 

Категория Рекламные статьи
Дата размещения06.02.2017
Количество просмотров89
Статью добавил пользователь admin
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