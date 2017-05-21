Покрасочная камера, купить, цена от производителя и отменное качество

Вбивая в поиске запрос «покрасочная камера купить, цена», важно не наткнуться на дилетантов, которые за «красивую» стоимость предлагают свое оборудование. Подобные агрегаты имеют ряд особенностей, которые обязательно следует учитывать. Устройства используются как для частичного, так и для полного окрашивания транспортных средств, а также других деталей. Высокое качество готового покрытия достигается за счет очищенного от пыли и нагретого до оптимальной температуры воздуха, который подается внутрь через системы вентиляции и фильтрования.

На сегодняшний день существует множество вариаций. На выбор оборудования непосредственно влияет ряд факторов. Это:

цель приобретения;

климатические условия;

место установки;

технические характеристики.

Именно такие помещения гарантируют все условия для качественного выполнения работ.

Как устроено подобное помещение?

Устройство покрасочной камеры предполагает обязательное наличие самого помещения и печи полимеризации. В первом осуществляется нанесение слоя специального средства. Печь полимеризации, в свою очередь, предназначена для выполнения процедуры наплавки. Нанесение краски производится с помощью специального электростатического пистолета. Часто в заводских условиях используемый метод может изменяться, поэтому также применяются и камеры с картриджным очищением. В данном случае осуществляется фильтрация воздуха от порошка. Это осуществляется при помощи рекуператора, представляющего собой специальный блок. В него входят фильтры, где методом импульсной продувки выполняется автоматическая регенерация. Сейчас также имеется множество вариантов и для гаражных условий. На сайте tweko.com.ua представлены различные решения, отличающиеся высоким качеством и отменными характеристиками.

Преимущества

Покрасочная камера отличается рядом уникальных характеристик. Это:

гарантированное исключение наличия пыли;

постоянное поддержание температуры внутри оборудования;

возможность устанавливать параметры влажности;

достижение хорошего натяжения покрасочной пленки;

исключение образования матовости.

Если нагреть кузов или воздух внутри помещения, где производится окраска, то таким образом можно значительно сократить время, необходимое для сушки. Также подобная камера исключает попадание средства другого цвета на покрытие машины, поскольку в ней во время работы находится только одно транспортное средство. На данном сайте представлено множество решений, отличающихся доступной стоимостью и высоким качеством.