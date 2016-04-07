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Подтяжка груди – метод, позволяющий вернуть утраченную красоту

Какой бы внешностью ни наградила нас природа, со временем большинство людей с ней свыкаются, перестают мечтать о совершенно другом разрезе глаз и т.д., и о походе к пластическому хирургу и не помышляют. Однако существуют события, которые способны радикально изменить внешность женщины, и даже если эти изменения заметны далеко не всем, сама женщина смириться с ними не в состоянии.

Сложившиеся за века каноны красоты уделяют немало внимания форме и размеру женской груди, и хотя некоторое время в моде была фигура худощавой Твигги, а в другие эпохи бюст должен был быть обязательно пышным, основным достоинством всегда считалась подтянутость и упругость груди.
К сожалению, именно эта часть тела у женщин отличается уязвимостью.

Роды и кормление грудью вызывают физиологические изменения молочной железы - она увеличивается в размерах, связки и кожа растягиваются, а после завершения периода вскармливания прежняя упругость и подтянутость не возвращаются. Негативно влияют на форму груди также резкая потеря веса и возрастные изменения (уменьшается эластичность кожи и слабеют связки).

Поскольку физические упражнения не влияют на связки и эластичность кожи, вернуть груди подтянутость самостоятельно не получается.

Нашим бабушкам приходилось мириться с появившимся дефектом внешности, но в современном мире психологический дискомфорт и косметический дефект легко устранить с помощью мастопексии – подтяжки груди.

Эта пластическая операция рекомендуется женщинам с опущением груди (птозом), который может быть:

  • Истинным (соски опустились ниже субмаммарной складки);
  • Железистым (соски расположены выше складки, объем груди не изменился, но ее нижняя часть провисла);
  • Ложным (расположение соска не изменено, но грудь провисла в нижней части и уменьшилась в объеме).

Ориентируясь на степень птоза (1-3 степень), хирург предлагает соответствующую методику операции:

  • Периареолярную (при 1-2 степени), при которой удаляется излишек кожи вокруг ареолы;
  • Вертикальную (при 2-3 степени), при которой разрез выполняется вокруг ареолы и на нижней части железы, а удаление лишней кожи сопровождается переформированием ткани груди;
  • Классическую (при 3 степени), при которой выполняется Т-образный надрез, переформируется ткань железы и удаляется лишняя кожа.

Наименее травматичной и менее болезненной является периареолярная методика (реабилитация длится неделю), а период реабилитации при вертикальной и классической методике занимает месяц.

Категория Рекламные статьи
Дата размещения07.04.2016
Количество просмотров59
Статью добавил пользователь admin
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