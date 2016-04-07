Подтяжка груди – метод, позволяющий вернуть утраченную красоту

Какой бы внешностью ни наградила нас природа, со временем большинство людей с ней свыкаются, перестают мечтать о совершенно другом разрезе глаз и т.д., и о походе к пластическому хирургу и не помышляют. Однако существуют события, которые способны радикально изменить внешность женщины, и даже если эти изменения заметны далеко не всем, сама женщина смириться с ними не в состоянии. Сложившиеся за века каноны красоты уделяют немало внимания форме и размеру женской груди, и хотя некоторое время в моде была фигура худощавой Твигги, а в другие эпохи бюст должен был быть обязательно пышным, основным достоинством всегда считалась подтянутость и упругость груди.

К сожалению, именно эта часть тела у женщин отличается уязвимостью. Роды и кормление грудью вызывают физиологические изменения молочной железы - она увеличивается в размерах, связки и кожа растягиваются, а после завершения периода вскармливания прежняя упругость и подтянутость не возвращаются. Негативно влияют на форму груди также резкая потеря веса и возрастные изменения (уменьшается эластичность кожи и слабеют связки). Поскольку физические упражнения не влияют на связки и эластичность кожи, вернуть груди подтянутость самостоятельно не получается. Нашим бабушкам приходилось мириться с появившимся дефектом внешности, но в современном мире психологический дискомфорт и косметический дефект легко устранить с помощью мастопексии – подтяжки груди. Эта пластическая операция рекомендуется женщинам с опущением груди (птозом), который может быть: Истинным (соски опустились ниже субмаммарной складки); Железистым (соски расположены выше складки, объем груди не изменился, но ее нижняя часть провисла); Ложным (расположение соска не изменено, но грудь провисла в нижней части и уменьшилась в объеме). Ориентируясь на степень птоза (1-3 степень), хирург предлагает соответствующую методику операции: Периареолярную (при 1-2 степени), при которой удаляется излишек кожи вокруг ареолы; Вертикальную (при 2-3 степени), при которой разрез выполняется вокруг ареолы и на нижней части железы, а удаление лишней кожи сопровождается переформированием ткани груди; Классическую (при 3 степени), при которой выполняется Т-образный надрез, переформируется ткань железы и удаляется лишняя кожа. Наименее травматичной и менее болезненной является периареолярная методика (реабилитация длится неделю), а период реабилитации при вертикальной и классической методике занимает месяц.