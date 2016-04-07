Подтяжка груди – метод, позволяющий вернуть утраченную красоту

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Какой бы внешностью ни наградила нас природа, со временем большинство людей с ней свыкаются, перестают мечтать о совершенно другом разрезе глаз и т.д., и о походе к пластическому хирургу и не помышляют. Однако существуют события, которые способны радикально изменить внешность женщины, и даже если эти изменения заметны далеко не всем, сама женщина смириться с ними не в состоянии.
Сложившиеся за века каноны красоты уделяют немало внимания форме и размеру женской груди, и хотя некоторое время в моде была фигура худощавой Твигги, а в другие эпохи бюст должен был быть обязательно пышным, основным достоинством всегда считалась подтянутость и упругость груди.
Роды и кормление грудью вызывают физиологические изменения молочной железы - она увеличивается в размерах, связки и кожа растягиваются, а после завершения периода вскармливания прежняя упругость и подтянутость не возвращаются. Негативно влияют на форму груди также резкая потеря веса и возрастные изменения (уменьшается эластичность кожи и слабеют связки).
Поскольку физические упражнения не влияют на связки и эластичность кожи, вернуть груди подтянутость самостоятельно не получается.
Нашим бабушкам приходилось мириться с появившимся дефектом внешности, но в современном мире психологический дискомфорт и косметический дефект легко устранить с помощью мастопексии – подтяжки груди.
Эта пластическая операция рекомендуется женщинам с опущением груди (птозом), который может быть:
Ориентируясь на степень птоза (1-3 степень), хирург предлагает соответствующую методику операции:
Наименее травматичной и менее болезненной является периареолярная методика (реабилитация длится неделю), а период реабилитации при вертикальной и классической методике занимает месяц.
|Категория
|Рекламные статьи
|Дата размещения
|07.04.2016
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|Статью добавил пользователь
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