Подшипниковые стали – лучший выбор для продукции, работающей с трением

Проблема трения и, как следствие, износа металла стоит достаточно остро перед многими предприятиями. Для производства продукции, которой предстоит противостоять расшатыванию или истиранию, необходимо использовать особые материалы, одним из которых является подшипниковая сталь. Приобрести круги стальные обыкновенные, калиброванные и с специальной отделкой из такого металла, вы можете в компании «Тактметалл». Что такое подшипниковая сталь? Отличительная черта изделий из такого материала – большая твердость и износоустойчивость, ввиду чего она и используется именно для производства подшипников. Данный материал способен выдерживать существенное трение, благодаря особой технологии производства, к которой предъявляются очень высокие требования. Особенно это касается содержания химических элементов, которые могут входить в состав. В частности, нормы веществ для подшипниковой стали находятся в следующих пределах: Углерод – от 0.95% до 1.15%;

Хром – от 0.4% до 1.65%;

Марганец – от 0.2% до 1.2%;

Кремний – от 0.13% до 0.65%. Каждая марка стали, в соответствии со стандартами, имеет собственный предел содержания тех или иных веществ. Наибольшая концентрация дополнительных элементов (за исключением углерода, которого не может быть более 1.05%) содержится в стали, марки ШХ15СГ, которая используется для создания крупных колец для подшипников. В целом, чем большее сопротивление трению требуется от металла, тем меньшее количество углерода в нем содержится. Такие стали отлично сопротивляются высоким температурам. Этого удалось добиться благодаря специфическому химическому составу каждой марки. В частности, подшипниковая сталь имеет следующие температурные характеристики: ШХ6 – от 730 до 745 градусов;

ШХ9 – от 730 до 755 градусов;

ШХ15 – от 735 до 765 градусов;

ШХ15СГ – от 725 до 760 градусов. Прибрести высококачественные подшипниковые стали вы можете в компании «Тактметалл». Мы реализуем продукцию, марок ШХ15 и ШХ15СГ, которая отменно зарекомендовала себя при работе в условиях постоянного трения. Собственные производственные мощности позволяют нам удовлетворять заказы, вне зависимости от их объемов и дополнительных пожеланий заказчика. У нас вы можете приобрести стальные круги различной степени точности, от обыкновенных, до изделий со специальной отделкой. Кроме того, мы обладаем всеми необходимыми условиями для того, чтобы обеспечить доставку вашего товара в любой уголок Украины автомобильным или железнодорожным транспортом.