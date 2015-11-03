Подбор рыбок для аквариума. С чего начать.

Аквариум без рыбок хорошее приобретение, но неинтересное. Спокойная гладь воды и красивые водоросли привнесут в интерьер изюминку. Но намного приятней будет созерцать за плавающими там разноцветными рыбками. Их выбор зависит от желаний начинающего аквариумиста. Перед покупкой рыбок требуется приобрести нужные для их жизни вещи. Более подробно ознакомиться с главными правилами покупки аквариума и его обитателей Вы можете узнать у специалистов компании по ссылке aqua-mir.com.ua. Подготовка места обитания Сперва необходимо обустроить аквариум. Для этого надо приобрести: свежий грунт, который продается в широком ассортименте по доступной цене;

специальные водоросли для аквариума. Но не стоит покупать их в огромных количествах. Так как они в ночью выделяют много углекислого газа, что негативно может сказаться на здоровье рыбок;

помпу или компрессор для нагнетания воздуха;

сачок необходимый для перемещения рыбок при необходимости;

шланг, с помощью которого будет происходить отсасывание со дна аквариума отходов питомцев. Выбор аквариумных рыбок Самыми первыми лучше приобретать обычных живородящих рыб. Они станут наглядным пособием по освоению навыков аквариумного дела. Остановите свой выбор на неприхотливых: меченосцах;

гуппи;

сомиках;

моллинезии. Их количество будет зависеть от объема аквариума. Расчет таков: на 1 литр жидкости – 1 рыбка. В таком объеме рыбкам будет комфортно перемещаться, питаться и жить. Если условия содержания не будут выполнены, и в аквариуме станет тесно, то его обитатели могут сами расчистить пространство путем поедания друг друга. Со временем, узнав из личного опыта как правильно ухаживать за рыбками, можно приобретать и остальные виды. Только надо учитывать, что покупая хищников требуется тщательно подбирать им соседей, чтобы те не стали их кормом, а также обратить внимание на размеры аквариумного пространства и правильное питание, которое должно включать питательные витамины. После покупки рыбок не надо спешить выпускать в аквариум. Нужно оставить питомцев в покое, пока вода, в которой они находятся, не станет комнатной температуры. Затем их надо осторожно переместить в подготовленную среду обитания. Вначале вновь прибывшие жители могут забиться в уголок и нервно перебирать плавниками – нормальное явление для полученного ими стресса. На следующий день они уже будут рассекать по просторам аквариума, изучая все вокруг, тогда их можно впервые покормить.