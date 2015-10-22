Подбор идеального шкафа-купе

Без шкафов-купе уже сложно представить современное жилье. Многофункциональность и удобство

использования этих предметов мебели, а также возможность удачно встроиться в любое

оформление помещения сделали шкафы-купе очень популярным и востребованным товаром. Но

больше всего они полюбились обладателям небольших квартир. где очень важно рационально

использовать любой уголок. Сегодня магазины предлагают не один десяток производителей шкафов-

купе, у каждого из которых насчитываются сотни моделей, мы хотели бы отметить фабрику VIP-

master – ее продукция выгодно отличается надежной конструкцией, стильным внешним видом и

приемлемыми ценами.

Как выбрать шкаф-купе своей мечты

Для выбора шкафов-купе VIP-Мастер мы воспользовались интернет-магазином мебели

mebliko.kiev.ua – одним из лидеров украинского рынка мебели. Причины такого выбора – огромный

ассортимент продукции фабрики и невысокие цены, поскольку продукция попадает на полки

магазина напрямую, минуя посредников.

Первый и самый основной параметр при выборе шкафа-купе – это габариты, то есть высота, ширина

и глубина. Они определяются как возможностями квартиры, так и пожеланиями клиента – кто-то

хочет хранить в шкафу вес гардероб, а кому-то достаточно сложить только некоторые мелочи. Выбор

оптимального размера шкафа-купе лучше всего согласовывать с профессиональными

консультантами – на сайте mebliko.kiev.ua вам с удовольствием помогут в этом вопросе. Даже если

среди стандартных размеров не будет подходящего варианта, вам предложат изготовить мебель на

заказ.

Важно также подобрать конфигурацию шкафа – двухдверный или четырехдверный, материалы

дверей и их крепление (может быть верхним или нижним, зависит отвеса и размера дверей). Что

касается материала изготовления каркаса шкафа, то мы бы рекомендовали использовать сплавы на

основании алюминия – они легкие, прочные, бесшумные и при этом недорогие. Встречаются также

шкафы с каркасом из стали, но этот материал серьезно утяжеляет шкаф, может создавать

дополнительный шум при раздвижении створок. Справедливости ради стоит отметить, что сталь

меньше поддается деформации и более долговечна. Перегородки изготавливаются из

ламинированного ДСП.

Последний этап – выбор оформления шкафа. Фабрика VIP-Мастер предлагает дизайн изделий на

любой вкус – широкая палитра цветов и текстур. имитация различных пород дерева позволит

выбрать оформление, которое без проблем впишется в любой дизайн интерьера.