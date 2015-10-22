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Подбор идеального шкафа-купе

Без шкафов-купе уже сложно представить современное жилье. Многофункциональность и удобство 
использования этих предметов мебели, а также возможность удачно встроиться в любое 
оформление помещения сделали шкафы-купе очень популярным и востребованным товаром. Но 
больше всего они полюбились обладателям небольших квартир. где очень важно рационально 
использовать любой уголок. Сегодня магазины предлагают не один десяток производителей шкафов-
купе, у каждого из которых насчитываются сотни моделей, мы хотели бы отметить фабрику VIP-
master – ее продукция выгодно отличается надежной конструкцией, стильным внешним видом и 
приемлемыми ценами.

Как выбрать шкаф-купе своей мечты
Для выбора шкафов-купе VIP-Мастер мы воспользовались интернет-магазином мебели 
mebliko.kiev.ua – одним из лидеров украинского рынка мебели. Причины такого выбора – огромный 
ассортимент продукции фабрики и невысокие цены, поскольку продукция попадает на полки 
магазина напрямую, минуя посредников. 

Первый и самый основной параметр при выборе шкафа-купе – это габариты, то есть высота, ширина 
и глубина. Они определяются как возможностями квартиры, так и пожеланиями клиента – кто-то 
хочет хранить в шкафу вес гардероб, а кому-то достаточно сложить только некоторые мелочи. Выбор 
оптимального размера шкафа-купе лучше всего согласовывать с профессиональными 
консультантами – на сайте mebliko.kiev.ua вам с удовольствием помогут в этом вопросе. Даже если 
среди стандартных размеров не будет подходящего варианта, вам предложат изготовить мебель на 
заказ.

Важно также подобрать конфигурацию шкафа – двухдверный или четырехдверный, материалы 
дверей и их крепление (может быть верхним или нижним, зависит отвеса и размера дверей). Что 
касается материала изготовления каркаса шкафа, то мы бы рекомендовали использовать сплавы на 
основании алюминия – они легкие, прочные, бесшумные и при этом недорогие. Встречаются также 
шкафы с каркасом из стали, но этот материал серьезно утяжеляет шкаф, может создавать 
дополнительный шум при раздвижении створок. Справедливости ради стоит отметить, что сталь 
меньше поддается деформации и более долговечна. Перегородки изготавливаются из 
ламинированного ДСП.

Последний этап – выбор оформления шкафа. Фабрика VIP-Мастер предлагает дизайн изделий на 
любой вкус – широкая палитра цветов и текстур. имитация различных пород дерева позволит 
выбрать оформление, которое без проблем впишется в любой дизайн интерьера.

 

Категория Рекламные статьи
Дата размещения22.10.2015
Количество просмотров306
Статью добавил пользователь admin
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