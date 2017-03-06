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Подбираем крепления для GoPro

Любители экстремальных видов спорта и заядлые путешественники ценят возможность заснять захватывающие кадры в самых неожиданных ситуациях, чтобы потом показать их своим друзьям и родственникам. Одной из самых популярных экшен-камер, созданной специально для таких целей, является GoPro. Этот гаджет дает возможность снимать на огромной скорости и в любой позиции.

Часто видео съемщиков останавливает беспокойство о самой камере, когда они выполняют опасные трюки или съезжают на сноуборде с крутой горы. В таком случае, для того чтобы не потерять ни камеру, ни эффектные кадры, производители аксессуаров для цифровой техники разработали специальные крепления. Такие фиксаторы можно установить на голову, плече или различное снаряжение, а в момент съемки расслабится и получать удовольствие от езды, бега или катания.

Особенным спросом подобная техника пользуется у профессиональных спортсменов. Для того чтобы зрители могли ощущать молниеносную скорость гонки, мастерство выполнения трюков, или опасность лыжных прыжков, им нужно посмотреть на происходящее глазами самого спортсмена. Поэтому многие спортсмены и гонщики, нуждаются в таком креплении для камеры, которое смогло бы удержать ценный гаджет на голове, не смотря на сильное сопротивления ветра.

Если вы решились прыгнуть с парашюта и заснять момент полета, вам не обойтись без специального крепления. Благодаря этому фиксирующому аксессуару, вы сможете наслаждатся полетом, не сосредотачиваясь на съемке, а камера тем временем запечатлит потрясающий вид вместе с дикими эмоциями парашютиста. Снятое видео не только приятно шокирует ваших друзей, но и всякий раз при просмотре, будет оживлять в вас те нереальные ощущения, которые вы испытали.

Производители создали различные крепления для GoPro (см. на http://go-pro-store.com/g5856323-krepleniya), которыми можно фиксировать гаджет не только на голову, руку или шею. Существуют и такие модели, с помощью которых удобно крепить вашу камеру к рулю велосипеда, шлему, кончику сноуборда, лыжам и другим спортивным снаряжениям. Если правильно подобрать держатель для GoPro – это не только убережет ваш гаджет от падений, но и даст возможность снять самые оригинальные и непредсказуемые кадры в экстремальных ситуациях.

Интернет магазин экшн камер GoProStore предоставляет широкий выбор креплений для GoPro от официальных производителей. На сайте вы можете получить бесплатную консультацию, а также приобрести качественный держатель по вполне приемлемой цене.

Категория Рекламные статьи
Дата размещения06.03.2017
Количество просмотров87
Статью добавил пользователь admin
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