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Подъемник для яхт

Подъемник для яхт

Современным людям доступны не только коллективные, но и индивидуальные путешествия по водной глади рек, морей, озер. При этом всех владельцев водного транспорта крайне волнует поддержание в надлежащем виде своей красавицы яхты или личного катера. Многие виды профилактических или ремонтных работ требуют извлечения судна на поверхность, что обеспечивает подъемник для яхт. Все механизмы состоят из надводной и подводной части. Под водой располагается специальная платформа, на которую заплывает судно, после чего подается команда с пульта и яхта поднимается его из воды. Интересно, что для того чтобы подать команду нет необходимости выбираться на пирс. Подъемником можно управлять непосредственно с борта судна. Механизмы встраиваются в пирс и не заметны со стороны, но могут устанавливаться и на сваях.

Вопрос удобства и престижа

     Применение подобного рода подъемников позволяет не только ремонтировать и очищать яхту от водорослей, но и хранить ее над водой в зимнее время. В целости сохраняется и причал – судно не бьется о него при шторме. Чаще всего подобные механизмы можно увидеть в яхт-клубах, но проектируются и индивидуальные судноподъемники. Дополнительными преимуществами являются:

  • сохранность корпуса судна;
  • удобный ремонт;
  • комфорт высадки с судна и посадки в него.

     Взыскательные клиенты оценят индивидуальную сборку и оснащение устройства самыми современными материалами, о чем можно узнать тут. При кажущейся сложности механизма, работать с ним может даже неподготовленный человек. Ко всему прочему, судноподъемник экономит Ваши средства, поскольку хранение яхты в воде требует значительных расходов на профилактический осмотр и ремонт.

Успехи отечественных специалистов

     Отрадно, что отечественные производители постепенно приступают к изготовлению подъемного оборудования для нужд водного транспорта. К тому же, нашим изготовителям можно заказать самые разнообразные модели устройств и их комплектацию. От самого экономичного до полностью автоматизированного и дорогого. О некоторых вариантах рассказано на tweko.com.ua, хотя на самом деле вариантов исполнения намного больше. Специалисты выедут на место и помогут в дальнейшем установить оборудование. Немаловажен также вопрос гарантийного обслуживания и ремонта, который обеспечивает ответственный изготовитель. Продукция производителей компании «Tweko» с успехом эксплуатируется во многих странах, набирая все больше признательности в Украине.

 

Категория Рекламные статьи
Дата размещения27.02.2017
Количество просмотров198
Статью добавил пользователь admin
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