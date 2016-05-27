Почему железобетон востребован на протяжении долгого времени?

Актуальность железобетона в современном строительстве

История железобетона ведется с начала 19 века. Но патент на изделия из материала был получен в 1867 г. французом Монье. В последующие годы Жозеф Монье получил патенты на бассейн, мост, перекрытия, шпалы, своды, балки и трубы из железобетона. С этих пор популярность материала стремительно росла. Его актуальность сохранилась до сих пор. Железобетон проверен временем.

Этот композиционный строительный материал состоит из стали и бетона. Основные свойства железобетона:

долгий срок эксплуатации;

химическая стойкость;

огнестойкость;

устойчивость к воздействию внешней среды;

сопротивляемость нагрузкам;

равномерное распределение нагрузки;

технологичность (возможность при бетонировании создавать различные конструкции);

низкая стоимость материала;

возможность переработки изделий;

возможность вторичного использования конструкций.

Специалисты постоянно стремятся улучшать качества материала. Несущие способности конструкций из железобетона усиливают углепластиком. Полимерными материалами производится защита изделий. При использовании новых технологий появился пучковый и струнный железобетон, обладающий улучшенными качествами.

Быстрое возведение домов при помощи железобетонных изделий

Незаменимым строительным материалом являются плиты. При их изготовлении производятся расчеты на прочность, жесткость и трещиностойкость. Основное применение плит - производство сборного домостроения. Сейчас есть возможность выгодно купить железобетонные плиты, цена с доставкой в Киеве оптимальная. Изделия качественные и экологичные, так как материал состоит из природных компонентов. Плиты подразделяются на виды по месту применения: дорожные, фундаментные и плиты перекрытия. Изделия подлежат монтажу. Чаще при сборке используются закладные металлические элементы, которые фиксируются сваркой.

Ассортимент изделий от компании "ТрансБетонСтрой"

Компании по производству железобетонной продукции предлагают клиентам варианты изделий. Полный ассортимент поможет решить любые строительные проблемы. Выбрать нужную продукцию можно в каталоге www.transbetonstroy.com.ua/catalog/fbs_/ . Работники компании дадут профессиональный совет, быстро сформируют заказ, произведут доставку. Объекты из железобетонных плит являются надежными и долговечными. Материал уверенно сохраняет лидерство на строительной площадке.