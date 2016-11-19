Почему вывеске на Ваш магазин стоит уделять внимание

Зачастую решив начать свой бизнес и открыть для этого свой магазин, заказчик почему-то в последнюю очередь вспоминает о том, что им необходима вывеска. На самом деле это создает много проблем, как самому предпринимателю, так и рекламному агентству. Очень часто доводится слышать «У нас открытие через неделю, срочно нужна вывеска». Стоит понимать, что изготовление вывески это многоэтапный, трудозатратный процесс, который не происходит за один день. Давайте рассмотрим, как заказ на вывеску на магазин выглядит со стороны менеджера по рекламе. И так, представьте себе ситуацию, в отделе продаж одного рекламного агентства звонит телефон. Заказчику нужна вывеска на магазин. Далее менеджер выясняет всю необходимую информацию – тип вывески (световая, не световая), размер вывески, место крепления вывески, предлагает различные конфигурации вывески, а также пожелания заказчика по цветовой гамме, информации, которая должна быть на вывеске и прочее. После того, как вся необходимая информация получена, заказ передается дизайнеру. Для начала, скажем, что на одного дизайнера зачастую может быть 3-4 менеджера, так что сделать макет сию минуту он не может. Из этой ситуации множество заказчиков выходят, присылая свои макеты, но их так же почти всегда приходится дорабатывать. Таким образом, на дизайн вашей вывески может уйти от одного дня и больше. После завершения макета, он отправляется заказчику на утверждение, за которым обычно следуют определенные правки, которые занимают от полдня и больше. Ура, наш макет готов, но еще нужно озвучить заказчику цену, для этого макет передается в технический отдел. Специалист этого отдела, так же как и дизайнер, обычно делает просчеты для большого количества менеджеров. Когда дошла очередь для просчета нашей вывески, он априори использует хороший, проверенный материал, который долго прослужит и будет привлекательно выглядеть. В лучшем случае на просчет уходит где-то один день. После этого, сметчик озвучивает стоимость менеджеру, а он в свою очередь передает ее заказчику. Дальше чаще всего менеджер в ответ слышит фразу «А почему так дорого?», менеджер рассказывает о материалах, которые используются при изготовлении, или же высылает коммерческой, где расписаны цены на все материалы и работы. Если цена все еще слишком большая для заказчика, сметчик пересчитывает ее по менее качественным параметрам. И вот у нас есть дизайн, цена, осталось, чтобы заказчик оплатил все изделие, или его часть, для закупки материалов. Очень часто менеджер сталкивается с той проблемой, когда заказчик тянет с оплатой. Есть материалы, которые не выгодно постоянно держать на складе, а для их заказа нужны средства, а также время. В итоге, если заказчик тянет с оплатой, сдвигается срок изготовления вывески, который и так может занимать от 5 рабочих дней. Вот такой цикл производства мы видим изнутри рекламного агентства. Конечно, вы можете обратиться в небольшую фирму, в которой вам пообещают изготовить вывеску на магазин быстро и не дорого, а если быть точным, то почти даром. Но вы должны понимать, что это будет вывеска из не качественного материала, или, же изготовлена из остатков. Цена на вывеску должна быть в первую очередь правильной, чтобы не ударить по карману, но и прослужить не один год. Для ознакомления с нашей фирмой или сделать заказ на изготовление вывески здесь и сейчас, вы можете на нашем сайте, перейдя по ссылке ранние, или тут . Заказывайте качественный продукт и заранее планируйте оформление вашего магазина при помощи фасадной или интерьерной вывески. Не забывайте, что вывеска на магазин – это ваш незаменимый сотрудник 7/24.