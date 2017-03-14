Почему многие хотят купить парфюмерию от Versace? Парфюмерия от признанных гуру модного мира Versace начала покорять сердца еще в 1980-х годах с момента создания первых духов Gianni. Этот бренд подарил прекрасной половине страсть, вызов, дерзость и женственность в одном флакончике, воплощенные в яркой и солнечной Италии. С тех пор купить парфюмерию , созданную Versace, мечтают дамы разных возрастов, объединенных одним желанием – привлекать! Рождение сенсации С момента выпуска ароматов парфюмерия итальянского Дома моды занимала лучшие позиции рейтингов. Сам Джанни Версаче был убит в 1997 году, но дело перешло по наследству родственникам маэстро. Они создали запахи, которые считаются венцом творения парфюмерного дела и искусства, в том числе - Bright Crystal. Речь идет об ароматах, заключенных в четырехгранный флакон, увенчанный крышкой в форме кристалла – отсюда пошло и название линейки Crystal. Черты коллекции: - сладковато-пряные ароматы; - безусловный фаворит среди девушек – цветочные нотки; - солнечные и яркие фруктовые запахи. Crystal для вашей коллекции Каждый из ароматов серии Crystal имеет собственный оригинальный рецепт. К примеру, композиция Noir вобрала гардению и пион, мускус, сандал, цветы апельсина и амбры. Легкие фруктово-цветочные запахи составляют духи Versace Bright Crystal: гранат и юзу, лотос, амбра, пион, магнолия и красное дерево. Yellow Diamond переливается запахом лимона, бергамота, нероли, груши, апельсина, фрезии, лилии и мимозы, мускуса и гваякового дерева. На сайте perfumery.co.ua вы можете более детально ознакомиться с каждым парфюмом, в том числе и с представителями «кристальной» серии, среди которых духи Versace Bright Crystal . Как выбрать и купить духи Versace? Цветочные и фруктовые подойдут для использования в весенне-летний период, их компоненты раскроются в теплое время года. Если вы предпочитаете сладковатый запах, то Bright Crystal станет вам верным другом, а для любительниц свежих ароматов чудесно подойдут древесные ноты. Они хороши для дневного использования. Для холодной поры идеальным будет пряный аромат - он отличается большей выносливостью и насыщенным «строгим» запахом без приторности. Подчеркнет элегантность, а также чувственность женщины, особенно при нанесении в вечернее время! Как пользоваться парфюмерией? Правильное использование этих ароматов обеспечит вам приятное настроение на протяжении дня и не будет раздражать окружающих. Основные правила для Versace Bright Crystal: лучше меньше: используйте несколько капель духов;

наносите парфюм на чистую увлажненную кожу – обеспечит лучшую стойкость аромата;

эффективнее всего использовать духи на точках сгиба – это запястья, сгибы локтей и коленей, а также на шее. Температура тела в этих местах выше, поэтому запах быстрее раскроется;

лучше не использовать сильные, резкие ароматы перед посещением закрытых помещений;

при ношении светлой одежды пользуйтесь легкими ароматами, а «строгие» хороши под черные ткани. Запоминающиеся яркие запахи Versace станут прекрасными союзниками для современных девушек – нежных и романтичных или же энергичных, дерзких и уверенных в себе!