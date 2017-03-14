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Почему многие хотят купить парфюмерию от Versace?

VERSACE CRYSTAL BRIGHT Женский ароматПочему многие хотят купить парфюмерию от Versace? 

Парфюмерия от признанных гуру модного мира Versace начала покорять сердца еще в 1980-х годах с момента создания первых духов Gianni. Этот бренд подарил прекрасной половине страсть, вызов, дерзость и женственность в одном флакончике, воплощенные в яркой и солнечной Италии. С тех пор купить парфюмерию, созданную Versace, мечтают дамы разных возрастов, объединенных одним желанием – привлекать! 

Рождение сенсации 

С момента выпуска ароматов парфюмерия итальянского Дома моды занимала лучшие позиции рейтингов. Сам Джанни Версаче был убит в 1997 году, но дело перешло по наследству родственникам маэстро. Они создали запахи, которые считаются венцом творения парфюмерного дела и искусства, в том числе - Bright Crystal. 

Речь идет об ароматах, заключенных в четырехгранный флакон, увенчанный крышкой в форме кристалла – отсюда пошло и название линейки Crystal. Черты коллекции: 

- сладковато-пряные ароматы;

- безусловный фаворит среди девушек – цветочные нотки;

- солнечные и яркие фруктовые запахи. 

Crystal для вашей коллекции 

Каждый из ароматов серии Crystal имеет собственный оригинальный рецепт. К примеру, композиция Noir вобрала гардению и пион, мускус, сандал, цветы апельсина и амбры. Легкие фруктово-цветочные запахи составляют духи Versace Bright Crystal: гранат и юзу, лотос, амбра, пион, магнолия и красное дерево. Yellow Diamond переливается запахом лимона, бергамота, нероли, груши, апельсина, фрезии, лилии и мимозы, мускуса и гваякового дерева. На сайте perfumery.co.ua вы можете более детально ознакомиться с каждым парфюмом, в том числе и с представителями «кристальной» серии, среди которых духи Versace Bright Crystal

Как выбрать и купить духи Versace?

Цветочные и фруктовые подойдут для использования в весенне-летний период, их компоненты раскроются в теплое время года. Если вы предпочитаете сладковатый запах, то Bright Crystal станет вам верным другом, а для любительниц свежих ароматов чудесно подойдут древесные ноты. Они хороши для дневного использования. Для холодной поры идеальным будет пряный аромат - он отличается большей выносливостью и насыщенным «строгим» запахом без приторности. Подчеркнет элегантность, а также чувственность женщины, особенно при нанесении в вечернее время! 

Как пользоваться парфюмерией? 

Правильное использование этих ароматов обеспечит вам приятное настроение на протяжении дня и не будет раздражать окружающих. Основные правила для Versace Bright Crystal:

  • лучше меньше: используйте несколько капель духов;
  • наносите парфюм на чистую увлажненную кожу – обеспечит лучшую стойкость аромата;
  • эффективнее всего использовать духи на точках сгиба – это запястья, сгибы локтей и коленей, а также на шее. Температура тела в этих местах выше, поэтому запах быстрее раскроется;
  • лучше не использовать сильные, резкие ароматы перед посещением закрытых помещений;
  • при ношении светлой одежды пользуйтесь легкими ароматами, а «строгие» хороши под черные ткани.

Запоминающиеся яркие запахи Versace станут прекрасными союзниками для современных девушек – нежных и романтичных или же энергичных, дерзких и уверенных в себе!

Категория Рекламные статьи
Дата размещения14.03.2017
Количество просмотров222
Статью добавил пользователь admin
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