Почему квартира лучше дома?

В вечном состязании «дом против квартиры» не бывает ни затишья, ни перемирия. В то время как одни заявляют: «Куплю квартиру в Полтаве и даже смотреть не буду в сторону домов», другие парируют: «Ни за что не буду жить в многоквартирном улье, не хочу зависеть от соседей!». И те, и другие приводят массу аргументов в свою пользу, и, безусловно, решающий выбор всегда за покупателями. Но мы попытаемся вас убедить, что квартиры в Полтаве являются оптимальным вариантом для жилья. Посмотрим, какие же недостатки у собственного дома. Во-первых, это постоянная забота о нём — вечный ремонт, который никогда не заканчивается. А если в самом доме нет работы, то она обязательно найдётся на участке. Хотя в многоэтажном доме тоже время от времени необходимо проводить работы, их объём несоизмеримо меньше. Так что приготовьтесь к тому, что вместо идиллического отдыха в собственном саду придётся тратить выходные на латание крыши или покраску забора. Во-вторых, хороший дом стоит дороже, чем аналогичная по удобству квартира. Конечно, многие предпочитают близость к природе таким коммунальным благам, как централизованное водоснабжение и водоотвод, но всё-таки лучше их иметь. И если летом это не так важно, то зимой может стать целой проблемой. В-третьих, в районах частной застройки инфраструктура почти всегда развита хуже, чем в центральных или даже спальных. Квартиры в Полтаве расположены, как правило, в многоэтажных домах, так что на аналогичной площади живёт гораздо больше людей, а значит, более выгодно открывать магазины, держать садики и школы, прокладывать дороги и пускать транспорт. Каждый знает, как тяжело бывает выбраться или добраться даже до не очень далёких районов с частными домами. Что и говорить, например, о пригородах, для жилья в которых лучше всего обзавестись собственным транспортом. В-четвёртых, свобода от соседей, которой часто козыряют сторонники отдельного жилья, вполне может быть призрачной. Зачастую домики расположены так близко, что каждый прекрасно видит, что происходит на соседних участках. Можно, конечно, отгородиться высоким забором, но при этом совершенно теряется один из главных плюсов частного сектора — неприятно выходить и натыкать взглядом на глухую стену. К тому же соседи в доме при необходимости могут помочь, вызвать необходимые службы или сообщить о каких-либо происшествиях. В общем, для жилья в Полтаве стоит выбрать именно квартиру. А чтобы быть уверенным в том, что вы приобретёте недвижимость, которая прослужит вам долгие годы, стоит обратиться к застройщикам — например, к компании «Полтавтрансбуд». именно «Полтавтрансбуд» — лидер среди строителей многоквартирных домов в Полтаве.