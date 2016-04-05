Перстни-печатки – элемент статуса и значимости

Перстни-печатки из золота можно считать самыми презентабельными и дорогими мужскими изделиями. Это довольно крупные массивные кольца, имеющие стильный вид, могут быть усыпаны драгоценными камнями или иметь какую-либо гравировку. Они стали популярны еще в древности. Перстень-печатка так назван потому, что им опечатывали ценные бумаги и письма. Перстень, зачастую, был символом привязанности своего владельца к определенному клану, а также указывал на высокий титул. В то далекое время, если подобный перстень дарили мужчине, то это означало верх почтения и уважения. Множество историй написано про то, как подобное кольцо также хранило семейные и любовные секреты.

Современные мужчины надевают перстни-печатки, как обереги, ярким тому примером являются любители экстремального хобби. Полагают, что такие украшения сопутствуют удачной охоте и оберегают путешественников в дороге. У каждого успешного представителя мужского пола рано или поздно возникнет желание владеть таким перстнем, который, при этом, будет эксклюзивным украшением. Ювелирный Дом «Малена» предоставляет уникальный шанс стать владельцем подобного перстня-печатки, выполненного в единственном экземпляре.

В древние времена эти кольца были преимуществом властных дворян и богачей, передавались по наследству и считались одним из главных символов важности персоны. Позволить себе иметь перстни-печатки могли лишь те люди, которые обладали властью и большим денежным достатком – цари, представители династий, военные руководители, люди высшего духовного сана.

Несмотря на то, что сейчас перстни-печатки потеряли свое истинное предназначение, в наши дни они остаются классическим мужским аксессуаром, который свидетельствует о мужественности, состоятельности и статусе своего обладателя. Ювелирный Дом «Малена» занимается продажей ювелирных изделий на заказ, в том числе перстней-печаток. Вас порадует большой выбор различных золотых ювелирных мужских аксессуаров с разнообразными драгоценными камнями или бриллиантами, а также без них. Изделия ручной работы отличаются уникальным изыском. Благодаря специальному стилю исполнения, сочетанию нескольких благородных металлов, нанесению гравировки, созданию неповторимых вариаций из камней мужские перстни станут реализацией самых удивительных фантазий и будут привлекать изумленные взгляды окружающих.