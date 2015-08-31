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Перевозка мебели качественно и в сроки с trans-moving.com.ua

Когда вы подготавливайтесь к переезду, то однозначно задумывайтесь над вопросом к кому обратиться за помощью. Конечно, за физической помощью можно обратиться к друзьям и родственникам, а вот за грузовую машину у них найти сложно. Поэтому рекомендуем вам заказывать услуги в нашей организации. Мы выполняем любой сложности грузоперевозки. С перечнем вы можете ознакомиться на сайте trans-moving. Наши менеджеры сориентируют вас по всем возникшим вопросам, даже если вы хотите рассчитать стоимость услуги. Для этого вы должны сообщить приблизительный объем перевозимых вещей, наименование и сроки. Это основные параметры, по которым будут рассчитывать. Цены у нас ниже, чем у многих конкурентов, потому что мы имеем ряд преимуществ перед ними. Во-первых, у нас имеется широкий автопарк, в котором мы сможем вам подобрать машину легко и просто. У нас есть разные виды автомобилей, например, со специальными креплениями, предназначенные для перевоза оборудования. Все сотрудники, которые работают в нашей организации достаточно ответственные люди. Грузчики являются хорошими профессионалами в своем деле, поэтому перевозка мебели любой сложности им не проблема. Наши водители имеют многолетний стаж и опыт работы, поэтому без проблем доставят даже самый ценный груз для вас. На проведения такого вида деятельности у нас имеются все документы и разрешения. Мы работаем с юридическими и физическими лицами. Обращайтесь в нашу организацию, и вы будете довольны результатом нашей работы.

Во что упаковать свои вещи?

Также это актуальный вопрос при переездах. Вообще люди часто используют для складирования своих вещей старые коробки и мешки. Также можно приобрести отдельно полиэтиленовую пленку, в которую хорошо заворачивать не большие вещи. Купить упаковку вы сможете в строительном супермаркете или у нас. Еще вам рекомендуем ценные вещи, такие как документы, перевозить самостоятельно. Для удобства разгрузки и загрузки, мебель больших размеров разберите на мелкие части. Таким образом, вы еще и сэкономите объем в машине. Посуду тщательно сложите в коробки и обмотайте скотчем, при этом подпишите, чтоб здесь находятся хрупкие вещи. Тогда на них точно ничего тяжелого не поставят. Если вы вывозите старую мебель или строительный мусор, тогда складируйте все ближе к выходу или на улице, тогда от всего этого будет меньше пыли и грязи...

 

Категория Рекламные статьи
Дата размещения31.08.2015
Количество просмотров88
Статью добавил пользователь admin
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