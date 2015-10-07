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Переводы в сфере спорта
Спортивная сфера не самая легкая для переводческой деятельности. Спортивный переводчик ассоциируется с веселым футбольным комментатором, азартно кричащим «Гол!». На самом деле, помимо участия в мероприятиях различной степени важности, он занимается переводом спортивных новостей, буклетов, текстов, описаний товаров. Как и в случае научных переводов, этот вид деятельности наполнен подводными камнями в виде особых терминов и требований. Кроме специализированной лексики обязательно следует учитывать контекст, в котором употребили слово/словосочетание. Хорошо, если переводчик в прошлом был спортсменом.
Помимо спортивного сленга, исполнитель должен понимать правила того или иного вида спорта. Важна верная транскрипция и транслитерация. Каждый вид спорта наполнен своей терминологией. Особенностью этого вида перевода является красочность и эмоциональность. От исполнителя зависит взаимопонимание участников международных соревнований. Также он сопровождает делегации и работает с документацией, к которой относятся: контракты, доверенности, сертификаты, деловая корреспонденция соглашения. По сути, он должен владеть навыками последовательного и синхронного перевода, в некоторой степени освоить литературный перевод, иметь хотя бы минимальные знания в юриспруденции.
Советы начинающему спортивному переводчику:
Особую сложность может вызвать перевод игровых комментариев. Они могут быть чрезмерно эмоциональны. Затрудняют работу фирменные наименования и образность. Некоторые спортивные слова обладают особой смысловой нагрузкой. На помощь переводчику приходят различные глоссарии и консультанты, глубоко разбирающиеся в теме. Спортивные переводы сегодня очень актуальны. Такие услуги лучше заказывать в бюро переводов, ведь для их предоставления требуются специальные знания и навыки. Неправильный перевод фамилии спортсмена, ошибки в трактовке результата игры, неверное понимание комментариев официальных лиц могут стать причиной международного скандала.
|Категория
|Рекламные статьи
|Дата размещения
|07.10.2015
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|81
|Статью добавил пользователь
|admin
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