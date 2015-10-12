Параметры бумаги

Бумага исходя из своего качества, плотности и цвета делится на несколько видов. В зависимости от класса бумаги для печати она может использоваться в той или иной офисной технике. Так бумага класса «А» применяется для получения высококачественных цветных изображений отпечатанных на лазерном принтере. Она бывает разной плотности и с различным покрытием – матовая и глянцевая. Бумага класса «Б» предназначается для использования в высокоскоростных принтерах при двусторонней печати. А самый низший из официальных классов – «С» используется при необходимости ежедневной распечатки документов в малых количествах. Существует также бумага для офиса и более низкого качества, но ее не рекомендуется использовать для печати так как это чревато поломками принтеров. Вся эта классификация достаточно точна. Она основывается на химическом и физическом соответствии бумаги общепринятым нормам. Их достаточное количество, но дабы не углубляться мы рассмотрим те, которые вы сможете определить для себя невооруженным глазом, без применения вспомогательного оборудования. Итак, прежде всего на что стоит обратить внимание это на качество и геометрию края листа. На срезе не должно быть никаких неровностей, кривых срезов, пыли и заусенец. Край должен быть четким и ровным – это первый признак по настоящему качественной бумаги. В противном случае существует риск что бумага для печати замнется в принтере и выведет его из строя. Это не только чревато потерей бумаги и времени на починку техники, но и потерей самого принтера. Цвет офисной бумаги. Существует несколько систем определения белизны листа бумаги. Первая – параметр измеряется в процентах. 100% является идеальным белым. Но к сожалению, как показывает практика он не достижим. Другая система измерения носит название CIE. На самом деле найбелейший лист имеет степень белизны около 98%. Человеческому глазу нереально определить отклонения в несколько процентов без дополнительного оборудования. Но при смене освещения она становится ясна. Параметр на самом деле довольно относительный, но как показывает практика, при выборе и покупке бумаги для принтера клиент обращает внимание на цвет и делает его чуть ли не приоритетным фактором. Влажность бумаги для офиса. Важный показатель на который обязательно нужно обратить внимание при покупке. Дело в том, что в процессе печати лист бумаги подвергается тепловой обработке. Чем ниже влажность – тем больше шансов что напечатанный документ появится скрученным или помятым. Влажность позволяет сохранять бумаге свои геометрические показатели. 4,5% - это стандартная влажность для бумаги в офис. Храните ее в защищенном от влаги равно как и от солнечных лучей месте и вы сможете ее сохранить на долгое время. Купить офисную бумагу а4 вы можете в интернет магазине http://officeman.ua/catalog/21/. Мы предлагаем вашему вниманию широкий ассортимент от компаний-лидеров в своей сфере.