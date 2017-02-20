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ПУМА: ВОСКРЕШЕНИЕ В 90-ых

Современный бренд ПУМА приятно радует любителей легкой спортивной обуви. Каждый человек может наслаждаться продукцией этой компании, просто заказав обувь в интернете, или приобретая продукцию в фирменных магазинах. Как бы там ни было, Вы тоже можете выбрать продукт уже в ближайшее время. А перед тем как мы дадим ссылку на меню выбора, рекомендуем узнать короткую историю этой компании. Вы узнаете, как и почему этот бренд стал лидером в области создания обуви стиля кэжуал.

 

Вообще, этот бренд начал свое существование в 1948 году. Именно тогда ПУМА отделилась от Адидас. Изначально компания называлась РУДА. Такой нейм был взят в честь имени и фамилии отца основателя Рудольфа Дасслера. Стоит отметить и плагиат в этой идеи. Мы знаем, что бренд, от которого отделился Адольф Дасслер назывался по такому же принципу. Позже Рудольф осознал свою ошибку и решил изменить имя на честь знаменитого животного из рода кошачьих. Но, почему именно ПУМА, спросите Вы? Потому что по мнению Рудольфа, в этой кошке скрывалась и агрессия, что символизировало агрессивный маркетинг, и грация, что символизировало качественную и грациозную продукцию компании.

 

Кстати, мы немного увлеклись. Хочется напомнить Вам, что Вы можете посмотреть, а потом и заказать кроссовки ПУМА уже сегодня на сайте БиШоп. Вот Вас ссылка - https://beshop.com.ua/catalog/krossovki/brend-are-puma/. По этому линку оформить заказ – проще простого. Выбирайте нужный Вам продукт и получайте товар на почте уже завтра.

 

На протяжении ближайших сороках лет, начиная с 1948 года, компания ПУМА постепенно развивалась в конце восьмидесятых – в начале девяностых этот бренд встретился с серьезным кризисом, который выражался в минимальном интересе потребителей к компании. Тогда руководство решило сменить генерального директора компании. Им стал Йохан Зайтц. Этот человек был очень талантлив. Он сумел проследить тенденцию к появлению трендов в стиле кэжуал. Когда вся Европа только начинала оценивать данное модное направление, Йохан Зайтц уже во всю производил обувь такого стиля. В некоторой степени, это стало решающим фактором в деле восстания бренда «из пепла».

 

А в завершение, напомним, что заказать кроссовки ПУМА уже сегодня на сайте БиШоп может практически каждый. Вот Вас ссылка - https://beshop.com.ua/catalog/krossovki/brend-are-puma/. Звоните по номерам, которые увидите на главной странице. 

Категория Рекламные статьи
Дата размещения20.02.2017
Количество просмотров49
Статью добавил пользователь admin
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