Отзывы о производителях натяжных потолков

Выбирая между производителями натяжных потолков, заказчик обычно исходит из двух главных критериев: качество и относительная дешевизна. Анализ отзывов клиентов свидетельствует о том, что среди компаний, пользующихся наибольшим спросом, выделяется прежде всего фирма Demi-Lune. Она лидирует в сфере предоставления всего спектра услуг по установке натяжных потолков в Украине более 12 лет. Представительства компании располагаются во всех крупных городах страны, ведется активная работа по расширению сферы обслуживания. Отзывы о натяжных потолках Demi-Lune вы можете почитать тут, где вы можете ознакомиться с заметками наших клиентов по результатам монтажа продукции нашей компании. Перечень работ, выполняемых Деми-Луне Наша компания производит все необходимые замеры помещений, обсуждает с клиентами возможность воплощения оригинального дизайна, помогает выбрать подходящую цветовую палитру, устанавливает утвержденную конструкцию любого вида: одно- и многоуровневые потолки, 3D-конструкции. Деми-Луне не изготавливает материалы для натяжных потолков. Пленки, шпалеры и прочее поставляют французские и немецкие производители, гарантирующие высокое качество своего товара. Кроме того, весь товар проходит обязательную сертификацию, на результат работы предоставляется гарантия сроком на 12 лет. Выгоды сотрудничества с Demi-Lune В отличие от других способов потолочной отделки, установка натяжных потолков от нашей фирмы отличается: долгим сроком эксплуатации (косметический ремонт также исключается на весь период действия гарантии);

крепостью, влагоустойчивостью (в критической ситуации пленка ПВХ способна выдержать до 100 литров воды на 1 кв. метр);

антиконденсатным покрытием (мастера нанесут специальное покрытие, которое обеспечит сухость потолка даже в таких помещениях, как бассейны);

современными методами электрической изоляции (при непредвиденном попадании влаги внутрь натяжной конструкции осветительные лампы не прекращают свою работу);

на наших потолках не оседает пыль, поскольку в их конструировании используется антистатичное покрытие. Посетив официальный сайт фирмы, любой заказчик сможет ознакомиться с фотогалереей, прейскурантом, а также сделать заказ. После этого в кратчайшие сроки с клиентом свяжется наш представитель, чтобы согласовать все необходимые детали: нужно ли разрабатывать дизайнерский проект или он имеется, сколько ламп необходимо установить, потребуются ли выходы вентиляции, какой именно вид потолка требуется установить, какой должна быть его форма (круглый, квадратный, выпуклый, вогнутый) и т.д.