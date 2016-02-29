Отличительные характеристики межкомнатных дверей из серии «Авангард»

Двери Авангард пользуются большим спросом у потребителей, прежде всего, благодаря продуманной конструкции и красивому дизайну. Они выпускаются в базовой и основной комплектации. В основную комплектацию входит глухое дверное полотно, изготовленное из МДФ-плит и оснащенное вставкой из ударопрочного стекла. Дополнительная комплектация включает в себя крашеную дверную коробку, сделанную из массива сосны, плоские наличники, расширители короба, два типоразмера порогов. Отличительными преимуществами дверных моделей Авангард являются хорошая влагостойкость, надежность в эксплуатации, применение в производстве экологически чистых материалов, абсолютная безопасность, а также повышенная устойчивость к повреждениям, отсутствие необходимости в противогрибковой обработке.

Ассортимент дверных моделей Авангард, представленный в каталоге производственно-торговой компании «Ваши Двери» на сайте dveri-avangard.com.ua, удовлетворит требованиям покупателей как в дизайне, так и в цветовой гамме. В технологии отделки поверхности дверных полотен используется шпон из различных пород дерева: ореха, дуба, венге и др. Такое разнообразие расцветок позволяет подобрать дверную модель под любой интерьер.

Компания «Ваши Двери» – надежный ориентир в выборе межкомнатных дверей

Компания «Ваши Двери» занимается производством межкомнатных и входных дверей, а также офисной мебели и стеновых шпонированных панелей, предлагая полный комплекс услуг:

консультирование покупателей;

изготовление дверей по индивидуальным заказам;

доставку и установку готовых дверных конструкций.

На сегодняшний день компания является официальным представителем белорусской торговой марки «Халес», продукция которой широко известна на рынке СНГ. В производственном процессе используются исключительно качественные натуральные материалы (древесина и шпон разных пород дерева). Налаженная система производства с применением высокотехнологичного оборудования и новейших технологий обеспечивает высокое качество дверной продукции. Стоимость той или иной модели межкомнатной двери формируется на основании используемых материалов, комплектации, качества комплектующих (стекла, витражей), применяемых для отделки лакокрасочных материалов, фурнитуры и других факторов.

Ассортимент дверной продукции постоянно пополняется новыми моделями, которые удовлетворят всем потребностям современного покупателя. Прежде чем купить межкомнатные двери от производителя, определитесь с вариантом и закажите услуги мастера-замерщика. Залогом грамотной покупки дверей является правильность снятия мерок и размеров.