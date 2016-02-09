Отдых в Греции, Болгарии и Черногории В первую очередь хотелось бы отметить турагентство Love Tour, которое поможет вам приобрести туры в Болгарию из Днепропетровска. Кроме того здесь вы сможете узнать больше про путевки в Грецию из Днепропетровска. А также отправиться на отдых в Черногории из Днепропетровска. Далее поговорим подробнее об этих трех направлениях. Греция в любую пору года готова принять всех отдыхающих. Самым лучшим временем для отдыха на полуострове – середина мая. Мы не советуем приезжать сюда в августе, ведь этот месяц – самыйпопулярный у отдыхающих. И это означает лишь то, что на пляжах будет очень мало места. К тому же столбик термометра очень часто поднимается до сорока градусов по Цельсию. А при такой температуре не очень хочется исследовать самые красивейшие и величественные достопримечательности страны. Покупая путевки в государство Греция, постарайтесь сделать это заранее. Именно таким образом вы Несколько слов о Болгарии и Черногории можете сэкономить значительную сумму денег, которую можно потом потратить на сувениры для родных и близких. Также вы сможете отправиться на захватывающие экскурсии, где узнаете больше о Греции и народах, которые населяли ее. Здесь в разные времена года очень красиво, но также и в разные времена года можно отыскать занятие по душе. В Болгарию едут как для отдыха, так и для оздоровления. Эта страна стала известна всему миру благодаря своим термальным источникам и минеральным водам. В государстве Болгария множество великолепных курортов с красивейшими романтическими названиями, которые полностью отвечают всем современным туристическим требованиям. А их расположение просто идеально, ведь неподалеку от каждого есть интереснейшие туристические объекты. Приезжая на отдых в Болгарию, обязательно побываете в местных кафешках и ресторанах. Тут готовят очень вкусно – в блюдах в больших количествах присутствуют овощи, соусы подчеркивают всю изысканность вкусовых качеств пищи, а приправы делают ее особенно ароматной. Стоит упомянуть также и о специфической тепловой обработке продуктов, при помощи которых раскрывается весь букет вкуса того либо иного продукта. Еще одной страной, которую стоит посетить, является Черногория. Тут кристально чистый воздух и известные всему миру черные горы. Пляж можно выбрать по желанию. Есть искусственные платформы, а есть пляжи с мельчайшим белоснежным песком. В Черногории множество мест, куда стоит сходить на прогулку. Мы рекомендуем посетить в первую очередь Старый город, в котором большое количество памятников архитектуры и остальных достопримечательностей.