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Освещение интерьеров в стиле лофт: важные тонкости

Как оформлять свой дом – личное дело каждого, благо, вариантов дизайна интерьера существует огромное множество. Одним из самых смелых, свободных и при этом необычных, практичных стилей является лофт. Огромные пространства, неотесанная и нежная в своей простоте мебель, дизайнерские решения нетривиальных форм, соответствующее освещение – и помещение в стиле лофт готово. Поскольку от качества освещения в данном случае зависит многое, данный вопрос заслуживает отдельного рассмотрения. Основное правило выбора осветительных приборов – чем больше, необычнее и ярче, тем лучше.

Светильники в стиле лофт – какие они?

 

Классическая люстра и бра в стиле минимализм в данном случае не подойдут – они сделают помещение аляповатым, привнесут в него определенный диссонанс. Что нужно использовать? Конечно, специальные светильники лофт – современные магазины предлагают целые категории приборов данного типа. Они бывают маленькими и большими, открытыми и закрытыми, могут идти на одну и несколько лампочек. Но самое главное – они имеют уникальный дизайн, поэтому вы их ни с чем не спутаете.

 

 

 

 










 

 

Основные виды светильников:

  • настенные;
  •  
  • напольные;
  •  
  • потолочные;
  •  
  • точечные;
  •  
  • накладные панели;
  •  
  • софиты.

 

Свет создает атмосферу, особый уют, делает интерьер завершенным. Кстати, небольшие лампы лучше не использовать – они просто потеряются на фоне огромных пространств и высоких потолков. Исключение – лампа Эдисона, которая является прекрасной альтернативой обычной настольной лампочке. Эффектнее всего она смотрится на длинном проводе.

 

 

Правильное освещение в стиле лофт: важные моменты

 

Чтобы результат вас не разочаровал, создавая систему освещения, учитывайте следующие моменты:

  1. Светильники в лофт стиле – это всегда нестандартные дизайны и формы. Чаще всего они имитируют различные технические приспособления или просто выполнены в абстрактном стиле.
  2. Главное внимание в помещении – на центральную лампу. Если она округлая, то и другие должны быть такими. То же самое справедливо для осветительных приборов прямоугольной, квадратной форм.
  3. Лампы могут применяться разные – например, ультрасовременные и старинные. Такие сочетания сегодня в тренде.

 

Подойдут следующие модели приборов освещения – люстра ПАУК или обычная (более простой конструкции), софиты, торшеры, потолочные светильники, слоты, модели на шинах. Оформляя потолок, используйте лампы разной длины – такие сочетания выглядят очень эффектно.

 

Категория Рекламные статьи
Дата размещения22.12.2016
Количество просмотров437
Статью добавил пользователь admin
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