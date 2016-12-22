Освещение интерьеров в стиле лофт: важные тонкости

Как оформлять свой дом – личное дело каждого, благо, вариантов дизайна интерьера существует огромное множество. Одним из самых смелых, свободных и при этом необычных, практичных стилей является лофт. Огромные пространства, неотесанная и нежная в своей простоте мебель, дизайнерские решения нетривиальных форм, соответствующее освещение – и помещение в стиле лофт готово. Поскольку от качества освещения в данном случае зависит многое, данный вопрос заслуживает отдельного рассмотрения. Основное правило выбора осветительных приборов – чем больше, необычнее и ярче, тем лучше. Светильники в стиле лофт – какие они? Классическая люстра и бра в стиле минимализм в данном случае не подойдут – они сделают помещение аляповатым, привнесут в него определенный диссонанс. Что нужно использовать? Конечно, специальные светильники лофт – современные магазины предлагают целые категории приборов данного типа. Они бывают маленькими и большими, открытыми и закрытыми, могут идти на одну и несколько лампочек. Но самое главное – они имеют уникальный дизайн, поэтому вы их ни с чем не спутаете.

















Основные виды светильников: настенные;



напольные;



потолочные;



точечные;



накладные панели;



софиты. Свет создает атмосферу, особый уют, делает интерьер завершенным. Кстати, небольшие лампы лучше не использовать – они просто потеряются на фоне огромных пространств и высоких потолков. Исключение – лампа Эдисона , которая является прекрасной альтернативой обычной настольной лампочке. Эффектнее всего она смотрится на длинном проводе. Правильное освещение в стиле лофт: важные моменты Чтобы результат вас не разочаровал, создавая систему освещения, учитывайте следующие моменты: Светильники в лофт стиле – это всегда нестандартные дизайны и формы. Чаще всего они имитируют различные технические приспособления или просто выполнены в абстрактном стиле. Главное внимание в помещении – на центральную лампу. Если она округлая, то и другие должны быть такими. То же самое справедливо для осветительных приборов прямоугольной, квадратной форм. Лампы могут применяться разные – например, ультрасовременные и старинные. Такие сочетания сегодня в тренде. Подойдут следующие модели приборов освещения – люстра ПАУК или обычная (более простой конструкции), софиты, торшеры, потолочные светильники, слоты, модели на шинах. Оформляя потолок, используйте лампы разной длины – такие сочетания выглядят очень эффектно.