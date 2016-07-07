Остановить мгновенье можно Большую часть нашей жизни занимает работа и бытовые хлопоты. Праздники и главные незабываемые события врываются в неё ярким фейерверком эмоций и впечатлений, которые дают энергетический заряд, дарят ощущение счастья и полноты жизни. Как не утратить эти чувства и сохранить невидимую ниточку в прошлое, которая будет возвращать в легкую атмосферу праздника снова и снова? Такую возможность дарит фотография. Но не надо самонадеянно думать, что любой знакомый с фотоаппаратом сможет запечатлеть важные моменты вашей жизни. Фотография – это искусство. Поэтому спрос на услуги фотографов не ослабевает. Хорошая фотокамера еще не гарант качественных фотоснимков. Нужно уметь выстраивать гармоничную композицию, подбирать удачные ракурсы, работать с любым освещением, оптимально используя его возможности. Только опытный фотограф, в совершенстве владеющий этими навыками, не отвлекаясь на технические моменты, целиком отдается самому главному – мгновению снимка. Взгляд, поворот головы, улыбка – это один миг, и он никогда не повторится. Через секунду будет уже другая улыбка, другая эмоция. Почувствовать и не упустить лучшие кадры – задача фотографа. Для лучших мгновений – лучший фотограф У каждого мастера один и тот же момент на фотографии выглядит иначе, отражая его стиль, личный фирменный почерк. Поэтому определяясь с фотосъемкой, не стоит спешить. Сначала лучше изучить работы специалистов, чтобы понять, кто из них вам ближе по восприятию окружающего мира и видению прекрасного. Если вам необходимо заказать фотографа в Украине, такую возможность в наибольшем объеме предоставляет портал happymoments.ua, на котором собрана самая обширная база фотографов с портфолио их работ. Портал красочный, удобный и самое главное – информативный. По каждому участнику (фотографу) представлен спектр оказываемых услуг (съемка свадеб, детских утренников, LoveStory, др.), их стоимость, календарь занятости. Подробно расписано, что включает в себя конкретный пакет услуг у каждого мастера – длительность съемки, количество фото, их обработка, запись на диск, слайд-шоу и т.д. Цены на услуги фотографов колеблются в широком диапазоне и зависят от того, из каких услуг сформирован пакет. Не пропустите вкладку «акции», позволяющую сэкономить. На сайте можно заказать услуги любого фотографа в открытом доступе. Если не находите пакета, который включал бы всё необходимое по приемлемой для вас цене, можно воспользоваться вкладкой «тендеры» и оставить заявку со своими требованиями.