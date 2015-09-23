Особенности ухода за малиной

Одной из самых востребованных садовых культур является малина, которая отличается не только потрясающими вкусовыми качествами, но и своим полезным составом. Важно помнить, что урожай ее ароматных и вкусных ягод зависит от условий выращивания кустарника и ухода за ним в зимне-весеннюю пору.

Целебными свойствами обладают не только плоды малинового куста, но и листья, а также корневища. Еще в середине XVI столетия стали известны ее лечебные действия на человеческий организм. На сегодняшний день саженцы малины купить в Украине становится все проще, тем более с помощью интернет-магазинов.

Какой сорт выбрать?

Важно правильно подобрать сорт ягодной культуры, учитывая климат региона и условия, при которых его будут выращивать. По сроку созревания малину разделяют на раннюю, среднюю и позднюю. Каждый из них отличается длительностью периода созревания и особенностями ухода за саженцами.

Все больше огородников отдают предпочтение ремонтантному виду растения, который приносит плоды дважды за год. Второй его урожай собирают в середине августа, что очень выгодно. Поскольку ягоды можно заморозить на зиму или же использовать как продукт консервации.

Можно заказать саженцы почтой по Украине черноплодной, красной или желтоплодной малины. Часто садоводы отдают предпочтение растению именно с черными плодами, которые внешне похожи на ежевику. Такая ягода обладает огромным количеством антиоксидантов и антоцианов, благодаря которым отличается противомикробным действием.

Плюсами черноплодного вида являются:

Размножение с помощью черенков, верхушечной отводки и семян;

Засухоустойчивость;

Отсутствие прикорневых отростков;

Созревание ягод на кустарнике одновременно.

Выращивание и уход

При посадке саженцев следует выбирать солнечную часть участка, поскольку в затемненном месте урожай будет небольшим, а сроки созревания существенно сдвинутся. Почва должна быть влажной, но избыток влаги отрицательно скажется на садовом растении.

Важно правильно подготовить ягодную культуру к зимнему периоду. Осенью вносят компост, смесь необходимых удобрений и перекапывают междурядья.

Особенностями ухода за садовой малиной являются:

Вырезка отплодоносившихся побегов;

Пригибание побегов на зиму;

Омоложение малинника и т. д.

При посадке и выращивании кустарника следует обязательно учитывать температуру, освещенность, тип почвы, расстояние между рядами и глубину. Важным условием правильного ухода считается борьба с вредителями. Своевременная обработка куста инсектицидами позволит максимально уберечь его от поражения различными вредителями.