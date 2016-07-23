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Особенности трехколесных самокатов
Самокат – одно из оптимальнейших игровых развлечений для ребёнка, с которым он вряд ли часто захочет расставаться. Это всегда активно, весело и полезно. А для самых маленьких можно купить трехколесный самокат, и это принесет им массу радости и пользы, при этом будет совсем безопасным.
Это не только весёлое развлечение, но и польза для здоровья. При езде несколько групп мышц (в особенности, мышцы ног, спины, рук) получают умеренную нагрузку, и это помогает малышу держать форму и развиваться физически. Значительно укрепляется опорно-двигательный аппарат. Улучшаются подвижность, координация движений и ориентация в пространстве.
Самокат довольно безопасен, тем более трехколесный, ведь риск травмироваться довольно маленький. Если Вы все же обеспокоены тем, чтобы Ваше дитя не поранилось, Вы можете приобрести специальную защитную экипировку, и это вполне обезопасит езду.
Он компактный и удобный при транспортировке. Вы можете его без проблем хранить дома, и он не будет занимать много места. А также его несложно перевозить даже в общественном транспорте.
Рекомендации по подбору самоката
Трехколесный самокат рассчитан для детей 2-3 лет. Два года – это тот возраст, с которого можно начинать. Овладеть ездой на этом транспортном средстве достаточно просто, на это понадобится один-два дня, и малыш без проблем сможет ездить.
Такие самокаты не развивают больших скоростей, поэтому Вашему малышу ничего не грозит.
Ребёнку не нужно удерживать равновесие: он просто катается, поэтому риск упасть мизерный.
При выборе такого транспортного средства стоит обращать внимание на несколько вещей:
Сегодня существует огромнейшее разнообразие их расцветок. Также многие модели имеют разнообразные встроенные звуковые и световые сигналы.
У ActiveWay Вы можете купить трехколесный самокат по доступной цене. Порадуйте свое дитя новой забавой! Это непременно увлечёт ребёнка и принесёт ему море позитивных эмоций, а также огромную пользу для его здоровья и развития. Это хороший вариант активного отдыха в тёплую пору года. Безусловно, Ваш малыш будет очень рад такому подарку!
|Категория
|Рекламные статьи
|Дата размещения
|23.07.2016
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|140
|Статью добавил пользователь
|admin
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