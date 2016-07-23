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Особенности трехколесных самокатов

Особенности трехколесных самокатов

Самокат – одно из оптимальнейших игровых развлечений для ребёнка, с которым он вряд ли часто захочет расставаться. Это всегда активно, весело и полезно. А для самых маленьких можно купить трехколесный самокат, и это принесет им массу радости и пользы, при этом будет совсем безопасным.

Это не только весёлое развлечение, но и польза для здоровья. При езде несколько групп мышц (в особенности, мышцы ног, спины, рук) получают умеренную нагрузку, и это помогает малышу держать форму и развиваться физически. Значительно укрепляется опорно-двигательный аппарат. Улучшаются подвижность, координация движений и ориентация в пространстве.

трехоклесный самокат Active Way

Самокат довольно безопасен, тем более трехколесный, ведь риск травмироваться довольно маленький. Если Вы все же обеспокоены тем, чтобы Ваше дитя не поранилось, Вы можете приобрести специальную защитную экипировку, и это вполне обезопасит езду.

Он компактный и удобный при транспортировке. Вы можете его без проблем хранить дома, и он не будет занимать много места. А также его несложно перевозить даже в общественном транспорте.

 Рекомендации по подбору самоката

Трехколесный самокат рассчитан для детей 2-3 лет. Два года – это тот возраст, с которого можно начинать. Овладеть ездой на этом транспортном средстве достаточно просто, на это понадобится один-два дня, и малыш без проблем сможет ездить.

Такие самокаты не развивают больших скоростей, поэтому Вашему малышу ничего не грозит.

Ребёнку не нужно удерживать равновесие: он просто катается, поэтому риск упасть мизерный.

При выборе такого транспортного средства стоит обращать внимание на несколько вещей:

  • руль должен регулироваться, чтобы подстроиться под рост;
  • накладка на руле должна быть из удобного нескользкого материала, чтобы его было удобно держать;
  • резиновые колёса удобнее, они способствуют амортизации. Пластиковые хуже тем, что при катании чувствуются камешки на дороге, неровности, и это иногда создаёт неудобства.

Сегодня существует огромнейшее разнообразие их расцветок. Также многие модели имеют разнообразные встроенные звуковые и световые сигналы.

 

У ActiveWay Вы можете купить трехколесный самокат по доступной цене. Порадуйте свое дитя новой забавой! Это непременно увлечёт ребёнка и принесёт ему море позитивных эмоций, а также огромную пользу для его здоровья и развития. Это хороший вариант активного отдыха в тёплую пору года. Безусловно, Ваш малыш будет очень рад такому подарку!

Категория Рекламные статьи
Дата размещения23.07.2016
Количество просмотров140
Статью добавил пользователь admin
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