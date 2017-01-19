Особенности подбора воблеров

Для успешной рыбалки на любую хищную рыбу, стоит всегда иметь в своей обойме несколько различных по характеристикам и ареалов использования воблеров, которые выпускаются сегодня многие компании.

Летом и весной рыбу в основном всегда ловят на них. Эти приманки используются для ловли способом троллинга и на спиннинг. В зимнюю пору года на смену приходят джиг-приманки, но пока температура выше ноля и не имеется льда, воблеры остаются самыми лучшими рыбной ловли.

Купить воблер в настоящее время можно без проблем. Они продаются как в обычных рыболовных магазинах, так и в интернете. Их ассортимент поразит каждого рыболова.

Немного теории

Воблер является одной из наиболее распространенных искусственных приманок на хищника. Любой воблер имеет свою особую игру, поэтому лучше всегда перед приобретением смотреть разные видео, фото и читать разные отзывы и обзоры тех, кто уже с большим успехом ловит на определенную модель воблера.

Понятие «наилучший воблер» - является весьма относительным, следует всегда понимать, под какую именно рыбу и для каких вообще условий ловли вы подбираете приманку, таким же образом подбирается и цвет воблера.

С самого начала эти приманки делали из древесины, позже, с постепенным развитием химической индустрии, их начали делать из твердых полимеров. В настоящее время популярные воблеры из пластика составляют на рынке наибольшую часть, при этом приманки, сделанные из вспененных материалов, являются цельнолитыми, а из твердого пластика пустотелыми.

В полости могут размещаться разные погремушки, которые создают самые разные акустические эффекты для привлечения внимания хищных рыб.

В настоящее время многие фирмы-производители выпускают воблеры, которые могут имитировать не только маленьких рыбок и мальков, но и разных насекомых и многих иных животных, наиболее популярными среди которых можно назвать кузнечики и лягушатка.

Большой выбор воблеров, огромное разнообразие их размеров, форм и расцветок может поставить сейчас в тупик абсолютно любого рыбака. Какой лучше воблер выбрать?

Разумеется, у каждого рыбака имеются свои личные предпочтения по фирмам-изготовителям воблеров, поэтому, сегодня в продаже покупателям предлагаются лучшие воблеры от знаменитых изготовителей рыболовных снастей по вполне приемлемой цене. Если вы окончательно решили обзавестись воблером, тогда вам это следует не откладывать свой порыв надолго.