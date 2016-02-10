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Особенности изготовления дубликатов номеров

Номерные знаки очень важный элемент каждого автомобильного средства. Очень важно, чтоб они всегда присутствовали и были в идеальном состоянии. Все же они не застрахованы от повреждений, а также возможной потери. В дороге бывают различные ситуации, в результате которых с номером может произойти все что угодно. От длительного использования номер также приходит в негодность и требует своевременной замены. В поисках решения проблемы с восстановлением номеров, большинство водителей направляются в ГАИ в надежде, что им предоставят услугу по изготовлению дубликатов номеров. Только в этой организации изготовлением дубликатов номеров не занимаются. У них существует способ решения проблемы только один, полное переоформление транспортного средства с дальнейшим получением абсолютно новых номеров. Вам потребуется переоформить не один документ, чтоб уладить все формальности. Вряд ли владельцам красивых номеров придется по душе такой поворот событий, в результате которого, придется получить совершенно обычный номер. Тем более существует альтернативный вариант с быстрым и эффективным решением данной проблемы.

Компания Autoz официально изготовляет дубликаты номеров, причем предоставляет данную услугу в течение уже длительного времени. Имеет все необходимые разрешения и очень внимательно следит за качеством предоставляемой продукции. Все изготовленные номера производятся строго с соблюдение всех требований и норм, предъявляемых к государственным знакам. Для их изготовления используются качественные алюминиевые пластины, которые обеспечивают длительный срок службы изделия.

Для того чтоб оформить заявку необходимо посетить http://autoz.com.ua. От вас потребуется заполнить заявку и добавить копии необходимых документов. Подробнее об оформление заявки и перечни документов, можно узнать в специальном разделе на сайте компании. Как только все формальности устраняются, к изготовлению номеров приступают специалисты компании. Дубликат изготавливается в течение нескольких минут, обеспечивается это тем, что производство осуществляется на высококачественном современном оборудовании. Получить свои номера жители Киева могут в день подачи заявки. В других городах, получить номера возможно в течение суток. Оплата производится в момент получения заказа.

Если вы столкнулись с необходимостью восстановления номеров, компания Autoz с радостью поможет решить данную проблему.

 

Категория Рекламные статьи
Дата размещения10.02.2016
Количество просмотров77
Статью добавил пользователь admin
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