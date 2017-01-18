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Основные правила выбора мужской сумки из кожи
Ношение сумок свойственно не только представительницам женского пола, но и мужского. У них тоже есть много принадлежностей, которые нужно куда-то складывать. Отличным вариантом являются мужские кожаные сумки. Они не только хорошо смотрятся, но и удобны в использовании, долговечны. Главное знать, с учетом каких критериев их нужно выбирать.
Разновидности используемого сырья
Повседневные сумки изготавливаются из различных материалов. Если говорить о тех, что имеют натуральное происхождение, то самым распространённым на сегодня типом сырья являются шкуры крупного скота. Сюда же относится кожа свиней, коз и овец. Каждая из них имеет свои особенности. Например, свиная шкура является достаточно жесткой. Она больше используется в обувном и мебельном производстве.
Более мягкими и шелковистыми являются шкурки, снятые с овец и коз. Вместе с тем они характеризуются высокими показателями прочности, не пропускают воду. Эти материалы относятся к более дорогой категории, чаще всего используются для изготовления галантерейных изделий, аксессуаров. Разумеется, изделия из ненатуральных материалов стоят дешевле, но они не могут похвастаться солидным видом, долговечностью.
Основные критерии выбора
Если вас интересуют мужские кожаные сумки, то здесь не обойтись без информации, касающейся правил выбора. Придерживаясь их, вы сможете подобрать для себя или близкого человека практичную вещь.
Ценовой вопрос
Перед тем как отправиться в магазин, вы должны четко определить для себя ценовой диапазон покупки. Сейчас в магазинах мужские кожаные сумки предлагаются в широком ассортименте, поэтому вы однозначно найдете вариант, который сможете себе позволить. Одно можно сказать точно: экономить на качестве не стоит. Учитывая то, что кожа - это натуральный материал, будьте готовы к цене, немного выше средней.
|Категория
|Рекламные статьи
|Дата размещения
|18.01.2017
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|98
|Статью добавил пользователь
|admin
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