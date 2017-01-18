Основные правила выбора мужской сумки из кожи Ношение сумок свойственно не только представительницам женского пола, но и мужского. У них тоже есть много принадлежностей, которые нужно куда-то складывать. Отличным вариантом являются мужские кожаные сумки . Они не только хорошо смотрятся, но и удобны в использовании, долговечны. Главное знать, с учетом каких критериев их нужно выбирать. Разновидности используемого сырья Повседневные сумки изготавливаются из различных материалов. Если говорить о тех, что имеют натуральное происхождение, то самым распространённым на сегодня типом сырья являются шкуры крупного скота. Сюда же относится кожа свиней, коз и овец. Каждая из них имеет свои особенности. Например, свиная шкура является достаточно жесткой. Она больше используется в обувном и мебельном производстве. Более мягкими и шелковистыми являются шкурки, снятые с овец и коз. Вместе с тем они характеризуются высокими показателями прочности, не пропускают воду. Эти материалы относятся к более дорогой категории, чаще всего используются для изготовления галантерейных изделий, аксессуаров. Разумеется, изделия из ненатуральных материалов стоят дешевле, но они не могут похвастаться солидным видом, долговечностью. Основные критерии выбора Если вас интересуют мужские кожаные сумки, то здесь не обойтись без информации, касающейся правил выбора. Придерживаясь их, вы сможете подобрать для себя или близкого человека практичную вещь. Прочность - этот критерий должен быть на первом месте, потому что от этого показателя зависит долговечность сумки. Перед тем как осуществить покупку, лучше убедиться в том, что вы имеете дело с надежным продуктом. Во всех местах строчки должны быть максимально прочными, особенно это касается ручек, ремней. Карманы, отсеки - внутреннее «оснащение» сумки также важно, как и внешнее. В ней должно быть достаточное количество отделений для размещения всего необходимого. Обращать внимание следует и на застежки, они должны быть выполнены из качественных материалов. Стиль - когда сумка выбирается для мужчины, этот момент является немаловажным. Если вы подбираете данный аксессуар для себя, то должны определиться с тем, какой стиль больше подходит вашему образу. Популярным сейчас является стиль ретро. Не последнюю роль в дизайне играет цвет изделия, функциональные застежки, ремешки тоже способны изменить общий вид. Ценовой вопрос Перед тем как отправиться в магазин , вы должны четко определить для себя ценовой диапазон покупки. Сейчас в магазинах мужские кожаные сумки предлагаются в широком ассортименте, поэтому вы однозначно найдете вариант, который сможете себе позволить. Одно можно сказать точно: экономить на качестве не стоит. Учитывая то, что кожа - это натуральный материал, будьте готовы к цене, немного выше средней.