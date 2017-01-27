Основные отличия инфракрасного и электрического теплого пола

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Отличия инфракрасного и электрического теплого пола
Если вы решили установить дополнительную систему обогрева в квартире с централизованным отоплением, то следует обратить свое внимание на теплый пол инфракрасный и электрический. Разумеется, их установка и эксплуатация связана с некоторыми нюансами, которые необходимо будет обязательно учитывать. Но… давайте рассмотрим все по порядку.
Особенности инфракрасного теплого пола
В последние несколько лет большую популярность набирают пленочные системы напольного обогрева, которые отличаются малым энергопотреблением, высокой энергоэффективностю и универсальностью. Их можно использовать для подогрева плитки в ванной комнате или на кухне, ламината и паркета в спальне, гостиной или на балконе.
Также инфракрасную пленку применяют для обогрева наружных стен и потолка изнутри, что позволяет избегать ситуаций, когда на поверхности появляется вредная для здоровья плесень и грибок.
К основным преимуществам инфракрасного теплого пола, который можно выгодно купить в интернет-магазине AmperCity.com.ua, можно отнести:
Особенности электрического теплого пола
Самым востребованным сегодня считается электрический теплый пол (греющий кабель или нагревательный мат). Его доступная стоимость и длительный срок эксплуатации позволяют использовать подобную систему обогрева для любых целей: для подогрева трубопровода или водостоков, напольной плитки в ванной комнате или на балконе, пола в нежилых помещениях и т. п.
Различают два основных типа электрического теплого пола:
Самые известные на сегодняшний день производители электрического теплый пол – Devi, Nexans, Profi Therm, Fenix…
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|Категория
|Рекламные статьи
|Дата размещения
|27.01.2017
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|Статью добавил пользователь
|admin
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