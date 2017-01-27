Основные отличия инфракрасного и электрического теплого пола

Отличия инфракрасного и электрического теплого пола Если вы решили установить дополнительную систему обогрева в квартире с централизованным отоплением, то следует обратить свое внимание на теплый пол инфракрасный и электрический. Разумеется, их установка и эксплуатация связана с некоторыми нюансами, которые необходимо будет обязательно учитывать. Но… давайте рассмотрим все по порядку. Особенности инфракрасного теплого пола В последние несколько лет большую популярность набирают пленочные системы напольного обогрева, которые отличаются малым энергопотреблением, высокой энергоэффективностю и универсальностью. Их можно использовать для подогрева плитки в ванной комнате или на кухне, ламината и паркета в спальне, гостиной или на балконе. Также инфракрасную пленку применяют для обогрева наружных стен и потолка изнутри, что позволяет избегать ситуаций, когда на поверхности появляется вредная для здоровья плесень и грибок. К основным преимуществам инфракрасного теплого пола, который можно выгодно купить в интернет-магазине AmperCity.com.ua, можно отнести: малое энергопотребление. При установке терморегулятора вы можете рассчитывать на потребление электроэнергии около 30 Ватт/м 2 . А это значит, что для подогрева напольной плитки в ванной комнате площадью около 5,5 кв. метров система будет потреблять не более 80 кВт в месяц;

При установке терморегулятора вы можете рассчитывать на потребление электроэнергии около 30 Ватт/м . А это значит, что для подогрева напольной плитки в ванной комнате площадью около 5,5 кв. метров система будет потреблять не более 80 кВт в месяц; создание оптимального микроклимата. В отличие от традиционных кабельных систем обогрева инфракрасный пленочный теплый пол абсолютно не сушит воздух, ионизирует его и создает более благоприятную атмосферу;

В отличие от традиционных кабельных систем обогрева инфракрасный пленочный теплый пол абсолютно не сушит воздух, ионизирует его и создает более благоприятную атмосферу; длительный срок эксплуатации. Благодаря тому, что при выходе из строя одного обогревательного элемента другие продолжают работать в прежнем режиме, пленочные системы могут эксплуатироваться без необходимости проведения ремонта достаточно долго. Особенности электрического теплого пола Самым востребованным сегодня считается электрический теплый пол (греющий кабель или нагревательный мат). Его доступная стоимость и длительный срок эксплуатации позволяют использовать подобную систему обогрева для любых целей: для подогрева трубопровода или водостоков, напольной плитки в ванной комнате или на балконе, пола в нежилых помещениях и т. п. Различают два основных типа электрического теплого пола: греющий кабель. Отличается более выгодной стоимостью и высокой надежностью. Его установка чаще всего выполняется в стяжку пола, а также потребуется провести работы по теплоизоляции основы пола;

Отличается более выгодной стоимостью и высокой надежностью. Его установка чаще всего выполняется в стяжку пола, а также потребуется провести работы по теплоизоляции основы пола; нагревательный мат. Более дорогая система подогрева напольного покрытия, которую можно установить непосредственно под декоративное покрытие пола. Самые известные на сегодняшний день производители электрического теплый пол – Devi, Nexans, Profi Therm, Fenix… Если вы затрудняетесь с выбором вида теплого пола для своей квартиры или загородного дома, доверьте принятие решений профессионалам – в интернет-магазине AmperCity.com.ua вы сможете не только получить квалифицированную консультацию, но и заказать все работы по монтажу системы теплого пола в Одессе.