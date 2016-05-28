Основные характеристики автоматических насосных станций

Чтобы ваш дом обеспечить полностью водоснабжением, необходимо устройство в конкретной системе насосной станции. Для бесперебойной и самостоятельной работы, которая не заключается в постоянном контроле со стороны человека, разработаны автоматизированные насосные станции. Их классификация на современном рынке очень широка. Чтобы определить, какая насосная станция подойдет лично вашим потребностям, требуется рассмотреть ряд показателей, который отличают модели друг от друга. По типу насоса выделяют центробежные, вихревые, многоступенчатые. В зависимости от определенного типа, они выполняют свои задачи. По способу всасывания насосы разделяют на самовсасывающие, которые способны качать воду из водоема, отдаленного на определенное расстояние. И всасывающие установки, которые обычно применяют для увеличения давления в водопроводной системе. Разные модели насосов способны добывать воду с различной глубины. Также выделяют насосы различной мощности работы. Производительность работы. Она определяется тем, какой объем жидкости может перекачать данная насосная станция за выделенный временной интервал. Напор. Этот показатель обозначается из показателей высоты, на которую данная насосная станция может поднимать воду. Разница давления. Определяются для каждой модели станции отдельно, в зависимости от того, какое давление будет идеальным для ее функционирования. Объем гидроаккумулятора. В зависимости от того, Сколько жидкости может содержать в себе бак гидроаккумулятора, зависит периодичность частоты включения-выключения насоса, что главным образом влияет на продолжительность его бесперебойной работы. Поскольку изнашивание насоса напрямую зависит от числа его включений и выключений. Напряжение энергосети, от которой работает данная насосная станция. На некоторых моделях допустимо электронапряжение 380 Вольт, их подключают к сети через автоматические выключатели. Температура перегоняемой жидкости. Обычная насосная станция способна перегонять воду температуры не более 40 градусов Цельсия. Если температура значительно выше, то необходимо использовать такую станцию, детали которой изготовлены из термоустойчивых материалов. Насосные станции и насосы, корпус которых изготовлен из пластика, естественно, на порядок дешевле в цене. Устройства, изготовленные из чугуна или нержавеющей стали, стоят значительно дороже, но они наиболее долговечны в использовании и при работе менее шумные. Степень защищенности от внешнего воздействия посторонних веществ. Как правило, любая насосная станция имеет фильтр, который препятствует попаданию в нее твердых частиц, тем самым предотвращая ее поломку. Также имеется обязательная защита от воздействия на насосной аппарат влаги или конденсата, который возникает при работе насосной станции. Масса насосной станции также может существенно отличаться между моделями. Бытовые насосные станции считаются компактными, а по своему весу допускают переноса из одного места на другое. Промышленные насосные станции - это, как правило, стационарная установка, состоящая из множества устройств.