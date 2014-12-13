Основные функции пускозарядных приборов

Для запуска двигателя и восстановления энергии аккумулятора легковых и грузовых автомобилей применяются пуско-зарядные устройства. Такие приборы могут функционировать только при подключении аккумуляторной батареи. Наш каталог содержит пуско-зарядные устройства, которые изготовлены разными производителями. Особенно востребовано пускозарядное устройство, ведь в случае необходимости, можно произвести оперативный запуск двигателя автомобиля при полностью разряженном аккумуляторе.

Другой функцией пуско-зарядного прибора выступает его способность восстанавливать энергию автомобильных батарей. Благодаря такому устройству, можно достаточно быстро вернуть к жизни аккумулятор. В этом случае пуско-зарядный прибор запитает током разряженную батарею и обеспечит запуск двигателя. Возможности стандартных ПЗУ позволяют произвести оперативную зарядку и принудительный пуск двигателя в легковых и грузовых транспортных средствах небольших размеров. Такие зарядные устройства пользуются спросом в среде отечественных автолюбителей.

Для восстановления энергии можно воспользоваться профессиональными пуско-зарядными приборами, отличающимися большей мощностью по сравнению с предыдущими вариантами. Такое зарядное устройство для аккумулятора обладает защитой от коротких замыканий и неправильной полярности. Профессиональные приборы способны работать в автоматическом режиме и могут стабилизировать напряжение во время зарядки батареи. Сегодня на рынках предлагаются разнообразные модели автомобильных зарядных устройств.

Наш интернет-магазин представляет широкий ассортимент пуско-зарядных приборов. Такое разнообразие позволит подобрать качественное и безопасное устройство, которое максимально подойдет для вашей батареи. При этом оно будет демонстрировать надежную и эффективную работу долгое время. Наличие пуско-зарядного устройства для автомобиля дает возможность автолюбителям быть уверенными в том, что этот помощник сможет выручить ваш автомобиль даже в условиях сильных морозов и в других сложных ситуациях.

Некоторые автовладельцы могут считать, что основную роль в вопросах обеспечения энергией играет генератор. И хотя это действительно так, но если к бортовой сети подключаются дополнительные источники нагрузки, то генератор может с ними не справляться. Восполнить недостающую энергию можно с АКБ, которая в итоге станет медленно разряжаться. Чтобы поддерживать аккумулятор в рабочем состоянии, стоит купить зарядное устройство, которое необходимо иметь в любом гараже.