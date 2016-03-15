Организация сюрпризов в Киеве: Топ-10 интересных мест. Здесь собраны лучшие локации столицы.

Организация сюрпризов в Киеве: Топ-10 интересных мест. Удивляйте сюрпризами. Весна в Киеве набирает обороты. Солнце проливает свои лучи в окна офисов, магазинов, кафе и ресторанов. Возникает желание бросить рутинную работу, сказать пока шефу, захлопнуть дверь офиса и направить свой путь в парк, прогуляться по весенним аллеям, наслаждаясь каждой минуткой. Знакомо, правда? Приходит оттепель, а вместе с ней просыпаются и чувства от зимней спячки, поэтому так хочется удивлять любимых и близких людей необычными сюрпризами, розыгрышами, милыми подарками, делать необдуманные поступки и веселиться. Ведь кто сказал, что нельзя дарить порцию хорошего настроения просто так, без повода? Именно для вас киевское ивент агентство High Day опубликовало обзор самых небанальных мест столицы для организации сюрприза близким и родным людям. ТОП-10 необычных локаций: Мост всех Влюблённых возле Парковой Аллеи. Место предназначено для организации предложений руки и сердца, искренних признаний в любви, поцелуев. Располагается в 10 минутах ходьбы от станции метро Арсенальная, ул. Михаила Грушевского. Фонтан в центре столицы. На Крещатике возле самого дорогого дома во всём Киеве расположился грандиозный Светомузыкальный фонтан. Открылся он в 2012 году после реконструкции. Сейчас он переливается всеми цветами радуги, проигрывает музыку и меняет высоту струй. Находится на ул. Крещатик, 25. Смотровая площадка около Михайловского Собора. Здесь расположено несколько площадок, но самое романтичная из них это та, что находится на самой вершине горы. С высоты открывается великолепный вид на Левый берег, где можно часами созерцать городские кварталы. Труханов остров. Замечательная локация для любителей долгих прогулок, бега, велосипедов, рыбалки и просто активного отдыха. Организация тимбилдинга или спортивных состязаний на природе - нет ничего лучше. Можно выбираться хоть всей семьёй, хоть с друзьями, хоть с рабочим коллективом. Недовольных среди вас не будет. Мамаева Слобода. Необычное построение, сохранившее атмосферу Украины XV—XVII веков. Здесь можно увидеть национальные обряды, поучаствовать в проведении праздников, а также организовать неповторимый сюрприз в стиле украинского этноса. Находится на ул. Михаила Донца, 2 Отель “Прага” подойдёт любителям мистики, всего загадочного и необъяснимого. Отель не достроен, поэтому атмосфера таинственности будет царить в каждом уголке. Прогулка на 12 трамвае в сторону Пущи-Водицы. Романтическое путешествие, где вы сможете уютно усесться и отдохнуть от городской суеты, поговорив по душам. Отправляется с Контрактовой площади. Оболонская набережная. Вид на Днепр здесь шикарен. Множество заведений, где вы с удовольствием выпьете капучино или бокал вина. Её протяжённость больше, чем у Русановской набережной. Смотровая площадка на Краснозвёздном проспекте. Есть чай и кофе. А также следует полюбоваться неповторимым видом, воспользовавшись биноклем. Организация предложения руки и сердца на этой локации будет уместна. Сырецкий парк поражает масштабами. Отлично подойдёт тем, кто любит тишину, природу и спокойствие. Итак, удивляйте своих любимых, родственников, друзей и знакомых радостными сюрпризами. Ну а в Киеве мест для этого, как вы видите, достаточно.