В жизни каждой женщины наступает особенный и долгожданный период, когда она готовится стать матерью. В это время в восприятии окружающего мира происходят большие изменения и взглядов, и вкусов, и, конечно же, размеров одежды. Чтобы удовлетворить новые нарастающие потребности будущих мам дизайнеры разрабатывают специализированную одежду для беременных. Давайте подробно разберемся, какие именно товары будут необходимы на этот небольшой отрезок времени. Прежде всего, женщине следует позаботиться о нижнем белье. Что касается бюстгальтера, то он должен иметь несколько рядов застежек и широкие бретели. Обратите внимание на размер чашечек, они должны быть глубокими и быть больше, чем ранее используемые модели. Это объясняется тем, что во время беременности грудь порядком увеличивается. Трусики должны быть или специализированные с держателем для живота из эластичной ткани, либо же обычные с заниженной талией. Стоит отметить, что нижнее белье должно быть изготовлено из натуральных материалов и прекрасно пропускать воздух. Не лишним при этом будет покупка бандажа для живота. Если это светлое событие попало на холодное время года, то необходимо позаботиться о приобретении верхней одежды. Когда срок невелик, то подойдут и привычные нам пальто или пуховики, но на более поздних сроках, когда большой живот препятствует застегиванию, следует подобрать другую более широкую модель. В основном гардеробе будущей мамы, по-прежнему, остаются юбки, блузки, платья и брюки, только к ним выдвигаются особые требования. Все вещи должны быть свободными и легкими, для удобства их можно корректировать завязками или заклепками. Юбки и брюки должны быть с заниженной талией или со специальным поясом в районе живота, изготовленного из натуральных и эластичных тканей. Платья следует выбирать широкими, не только в области талии, но и в груди. Теперь решим вопрос с материалами, из которых изготавливается одежда для беременных. Бесспорно, в этом случае следует приобретать изделия только из натуральных тканей, таких как лен, хлопок, шелк и другие. Синтетические вещи могут вызывать раздражение на коже или же не позволяют ей дышать, что не допустимо. Сложнее же всего определиться с нужным размером, чтобы не обновлять свой гардероб ежемесячно. Проконсультируйтесь с профессионалами, они помогут подобрать вам правильный размер. При этом обращайте внимание на ткань (эластичная ли она), это позволит понять, будет ли одежда узкой через несколько недель. А в области живота должны присутствовать заклепки, шнурки, завязки и другие элементы, которые позволят корректировать размер изделия в зависимости от размера живота.