Обзор коллекций швейцарских часов Alfex

Молодой швейцарский бренд Alfex покорил своих фанатов эксклюзивными часами, на дизайн которых имеет значительное влияние итальянская мода. В 1974 году компания взяла курс на развитие ассортиментного ряда в сторону исключительно элитных аксессуаров и в том же году приобрела свое современное название. По всему миру торговая марка имеет более 50-ти официальных представительств, в которых можно найти все популярные коллекции. Каждая представляет свой индивидуальный стиль и особенности, которые всегда учитывают при выборе потребители.

Женские коллекции

Женской моде Alfex уделяет не мало внимания. Среди его продукции серии:

- IKON collection;

- Bango Time;

- Fashion Move;

- New Structures;

- Flat Line.

IKON collection оригинальная женская коллекция, в которой каждая модница может найти свое цветовое решение. Все часы выполнены в одном дизайне: круглый классический стальной корпус с маленькими метками и изысканными стрелками в силиконовом ремешке. Корпусы, ремешки, циферблаты и светодиодная подсветка отличаются по цвету. Невероятные и изысканные сочетания привлекают внимание. А внешний вид ходиков позволяет носить их с любой одеждой.

Bango Time выглядят совершенно иначе. Это швейцарские часы эксцентричных леди, любящих крупные украшения. Сделаны они в форме объемного круглого браслета, который не замыкается полностью, на его срезе находится небольшой циферблат. Таким образом, на стильном аксессуаре есть и часы.

В Fashion Move можно найти самые функциональные модели с датой, хронографом и секундами. Они крупные и цвет циферблата необычный.

Серия New Structures одна из самых оригинальных. Часы женские, смелые, модные, классические и эксцентричные. Они однозначно привлекут внимание не только прекрасного пола, но и всех окружающих.

Коллекция Flat Line включает в себя ходики для обеих полов. Женские с крупным классическим корпусом, украшенным 46 камнями Swarovski, который представлен в расцветках розовое золото, золото и серебро.

Мужские коллекции

Выбор аксессуаров для представителей сильного пола также широк. Это серии:

- Mechanical;

- Fashion Move;

- Flat Line;

- Nuptic;

- Modern Classic.

Классические часы Alfex с датой, кожаными ремнями и стальными браслетами – это Nuptic.

Более разнообразная классика во Flat Line. Интересные решения с формой, цветом, плетением браслетов. Привлекают внимание варианты с вынесенной секундной стрелкой на дополнительный циферблат.

Alfex Mechanical можно назвать более стильными, здесь акцент на тех мужчинах, для которых часы становятся и дополнительным украшением к образу. Матовый круг в циферблате, необычные цвета PVD покрытия, фактуры и оформление точно не назовешь повседневным.

Еще большее разнообразие представляет коллекция Modern Classic. Ходики с датой создавались для тех, кто не может устоять перед классикой, но при этом хочет выделиться часами.

Fashion Move разительно отличаются от предыдущих серий своими дополнительными циферблатами. На них отображаются дата, секунды, хронограф, в некоторых есть тахиметр.

Коллекции унисекс

К ним относятся:

- Connect Focus;

- Connect Sight;

- Connect Vision.

Все изделия имеют одинаковый циферблат и корпус, отличаются они только ремешками: Focus – каучуковый, Sight – каучук, обволакивающий корпус, Vision – стальной. Аксессуары синхронизируются с мобильным устройствам и уведомления отображаются путем подсветки определенного значка на циферблате.

Компания Alfex сделала все, чтобы удовлетворить вкусы потребителей, отдающих предпочтение классике.

По материалам интернет-магазина Watch4You.com.ua