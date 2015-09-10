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Образование в Англии для всех на сайте a-priori.kiev.ua

Образование в Англии является настоящей розовой мечтой для многих молодых людей в нашем государстве. Действительно, их система обучения значительно отличается от нашей. Многих привлекает возможность выбирать дисциплины индивидуально, активно участвовать в дискуссионных семинарах, читать и сдавать письменные экзамены. Именно за границей вы сможете стать настоящим, квалифицированным специалистом по выбранному вами направлению. Сертификат об образовании, который вы получите, поможет устроиться на работу не только в Британии, но и во многих других странах, практически во всем мире он действует. Более того, проживая в Англии, вы имеете прекрасную возможность во время каникул путешествовать по Европе без сложностей. Но нужно учесть, что поступления в высшие учебные заведения в англоязычных странах нужно иметь определенный уровень владения языком. Узнать информацию более подробно можно на нашем сайте a-priori.kiev.ua.

На что нужно обратить внимание при выборе языковой школы в Англии

Самый лучший способ изучить язык – записаться на курсы в стране, в которой на нем говорят. Так вы сможете получить широкий практический опыт, а также ознакомиться с обычаями страны и характером ее жителей. Прежде чем выбирать языковую школу в Британии, стоит ответить для себя на несколько вопросов. Первый – какую задачу вы ставите для себя? В зависимости от ваших целей существуют разные курсы – для работы, для усовершенствования, для обучения. После окончания курса вам выдадут соответствующий сертификат, который для некоторых работодателей может быть веским аргументов для приема вас на работу. Также определитесь с временем, в которое хотите поехать для обучения – если собираетесь сделать это летом, лучше подготовить документы заранее, так как все места могут быть заняты. Можно выбрать как стандартный, так и интенсивный курс – последний предусматривает нагрузку около 30 часов за неделю. Подумайте о месте проживания – есть британские семьи, которые сдают комнаты студентам. Можно поселиться в общежитии или хостеле. Также вы можете заниматься с преподавателями индивидуально. Перед тем, как поступать в британский вуз, нужно сдавать определенные тесты, по количеству баллов будут определяться ваши знания. Это системы IELTS. Существуют также частные школы, курсы при государственных вузах. Соответствующие экзамены можно сдать в Кембридже.

 

Категория Рекламные статьи
Дата размещения10.09.2015
Количество просмотров79
Статью добавил пользователь admin
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