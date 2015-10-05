Обновление сервиса онлайн бронирования квартир oktv.com.ua

Профессиональная команда разработчиков сервиса онлайн бронирования квартир oktv.com.ua. постоянно занимается усовершенствованием информационно-поискового веб-ресурса. Главная цель глобальных перемен на сайте – стремление создать максимально удобные условия для быстрого поиска комфортабельного жилья в Киеве, Львове, Харькове, Одессе и других достопримечательных городах Украины. Первый видеопортал недвижимости в Украине кардинально изменился и стал еще быстрее исполнять основную потребность клиентов - моментально находить варианты квартир, четко соответствующие требованиям и запросам партнеров. Изменения, произошедшие на oktv.com.ua, были сделаны с целью оправдать доверие наших постоянных клиентов, которые регулярно пользуются услугами сервиса. На основе результатов, полученных в процессе изучения степени удобства пользования клиентами видеопорталом, были разработаны нововведения. Благодаря новшествам, гарантирующим рост эффективности поискового процесса квартир, все посетители видеопортала недвижимости могут почувствовать кардинальные перемены в работе веб-ресурса: пользовательский интерфейс сайта стал настолько простым и понятным для клиентов, что найти отличный вариант жилья и забронировать квартиру – дело нескольких минут времени;

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испытать комфорт от простоты пользования личным кабинетом;

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