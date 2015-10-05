Обновление сервиса онлайн бронирования квартир oktv.com.ua

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Профессиональная команда разработчиков сервиса онлайн бронирования квартир oktv.com.ua. постоянно занимается усовершенствованием информационно-поискового веб-ресурса. Главная цель глобальных перемен на сайте – стремление создать максимально удобные условия для быстрого поиска комфортабельного жилья в Киеве, Львове, Харькове, Одессе и других достопримечательных городах Украины.
Первый видеопортал недвижимости в Украине кардинально изменился и стал еще быстрее исполнять основную потребность клиентов - моментально находить варианты квартир, четко соответствующие требованиям и запросам партнеров.
Изменения, произошедшие на oktv.com.ua, были сделаны с целью оправдать доверие наших постоянных клиентов, которые регулярно пользуются услугами сервиса. На основе результатов, полученных в процессе изучения степени удобства пользования клиентами видеопорталом, были разработаны нововведения.
Благодаря новшествам, гарантирующим рост эффективности поискового процесса квартир, все посетители видеопортала недвижимости могут почувствовать кардинальные перемены в работе веб-ресурса:
Измененный oktv.com.ua. превзошел все ожидания разработчиков, клиентов и партнеров. Благодаря нововведениям первый в Украине видеопортал недвижимости предоставляет возможность всем посетителям сайта:
Также как эволюционирует человечество, так и не перестает развиваться видеопортал ОКТВ. Сервисонлайн бронирования квартир постоянно стремится к совершенству – созданию максимально удобного видеопортала недвижимости для клиентов, находящихся в поиске идеальных условий для жизни в путешествиях. Хорошие впечатления об отдыхе обязательно должны сопровождаться приятными воспоминаниями об уютном жилье, напоминающем родной дом.
|Категория
|Рекламные статьи
|Дата размещения
|05.10.2015
|Количество просмотров
|93
|Статью добавил пользователь
|admin
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