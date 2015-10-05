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Категория каталога статей: Рекламные статьи

Обновление сервиса онлайн бронирования квартир oktv.com.ua

Профессиональная команда разработчиков сервиса онлайн бронирования квартир oktv.com.ua. постоянно занимается усовершенствованием информационно-поискового веб-ресурса. Главная цель глобальных перемен на сайте – стремление создать максимально удобные условия для быстрого поиска комфортабельного жилья в Киеве, Львове, Харькове, Одессе и других достопримечательных городах Украины. 

Аренда квартир Первый видеопортал недвижимости в Украине кардинально изменился и стал еще быстрее исполнять основную потребность клиентов - моментально находить варианты квартир, четко соответствующие требованиям и запросам партнеров.

Изменения, произошедшие на oktv.com.ua, были сделаны с целью оправдать доверие наших постоянных клиентов, которые регулярно пользуются услугами сервиса. На основе результатов, полученных в процессе изучения степени удобства пользования клиентами видеопорталом, были разработаны нововведения. 

Благодаря новшествам, гарантирующим рост эффективности поискового процесса квартир, все посетители видеопортала недвижимости могут почувствовать кардинальные перемены в работе веб-ресурса:

  • пользовательский интерфейс сайта стал настолько простым и понятным для клиентов, что найти отличный вариант жилья и забронировать квартиру – дело нескольких минут времени;
  • архив для хранения информации был значительно увеличен – теперь на портале может храниться неограниченное количество предложений объектов недвижимости;
  • дизайн сайта претерпел существенных изменений - стал соответствовать европейским меркам, благодаря чему путешественники со всего мира смогут быстро найти и забронировать квартиру в столице и других городах Украины.

Измененный oktv.com.ua. превзошел все ожидания разработчиков, клиентов и партнеров. Благодаря нововведениям первый в Украине видеопортал недвижимости предоставляет возможность всем посетителям сайта:

  • быстро и удобно находить подходящие объекты по районам и городам в результате пользования расширенной поисковой навигацией;
  • легко ориентироваться на ресурсе за счет модернизированной структуры разделения объектов по месторасположению недвижимости;
  • акцентировать внимание на востребованных предложениях недвижимости в наиболее посещаемых городах Украины;
  • рассматривать лучшие предложения жилья за счет проведения сервисом сравнительной характеристики квартир, в результате которой клиенты оперативно смогут определить для себя наиболее подходящий вариант;
  • получать эстетическое удовольствие от посещения преобразившегося сайта oktv.com.ua, на котором грамотно расставлены необходимые для поиска квартир элементы интерфейса;
  • мгновенно получать ответы на запросы благодаря высокоскоростной работе сервиса, что уже успели достойно оценить пользователи мобильных устройств;
  • владельцы недвижимости могут в любое время корректировать характеристики арендных квартир, видоизменять условия проживания, дополнять привилегии удобств и устанавливать параметры формы оплаты;
  • испытать комфорт от простоты пользования личным кабинетом;
  • выражать благодарность арендодателям недвижимости, озвучивать недостатки объектов, оставлять комментарии и отзывы, характеризующие преимущественные отличия квартир.

Также как эволюционирует человечество, так и не перестает развиваться видеопортал ОКТВ. Сервисонлайн бронирования квартир постоянно стремится к совершенству – созданию максимально удобного видеопортала недвижимости для клиентов, находящихся в поиске идеальных условий для жизни в путешествиях. Хорошие впечатления об отдыхе обязательно должны сопровождаться приятными воспоминаниями об уютном жилье, напоминающем родной дом.

Категория Рекламные статьи
Дата размещения05.10.2015
Количество просмотров93
Статью добавил пользователь admin
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