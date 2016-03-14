Работа сварщика

Наверняка, каждый человек, работающий в сфере сварочных работ, не раз сталкивался со следующей проблемой: как обезопасить себя при работе, и сделать ее более комфортной? Сегодня, мы попытаемся разобраться, какие существуют аксессуары и средства защиты сварщика.

ООО "Сварка-Трейдинг" – это огромное предприятие, которое направило свою деятельность на изготовление и продажу сварочного оборудования, расходных и комплектующих материалов. Вы с легкостью сможете купить газовый редуктор, также одним из направлений, изготовлений организации являются средства защиты при сварочных работах.

Защитные элементы сварщика

Если говорить о безопасности работника, все средства его защиты важны и нужны. Первое о чем, пойдет речь – сварочная спецодежда. Если, недооценить этот элемент безопасности, то можно жизни и здоровью сварщика, может угрожать опасность.

Свойства спецодежды:

Удобство;

Натуральная ткань;

Безопасность;

Стоимость. Цена на этот тип одежды, довольно высока. Но если покупать ее оптом, выйдет намного дешевле.

Сварочные маски

Такая маска, предназначена для обеспечения высокого уровня защиты, лица, шеи и ушей. Диапазон рабочей температуры масок, составляет от -10 °C до +60 °C. Их существует огромное количество видов. Могут быть как с блоком подачи воздуха, так и с встроенными фильтрами.

Защитные очки

Относительно новое приспособление сварщика. Предназначены для защиты глаз от искр. Их популярность обусловлена, дешевизной, практичностью, универсальностью, легкостью.

Сварочные перчатки

Предназначен такой тип одежды, для защиты рук от ожогов. Существует несколько видов перчаток, для различных типов работ:

Перчатки для MIG-MAG и MMA сварки;

Перчатки для TIG сварки;

Перчатки для применения в условиях повышенных температур;

Перчатки для общих работ.

Так же, существует большое количество аксессуаров, которые также используют для защиты работника, при выполнении сварочных работ:

Стекло защитное;

Светофильтр;

Кабель сварочный;

Обувь сварщика.

Итак, теперь можно подвести черту. Безопасность и комфорт, это одна из составляющих хорошо выполненной работы. Салон сварки «Сварка-Трейдинг», может помочь обезопасить рабочий процесс, и предлагает рассмотреть весь выше перечисленный инвентарь на своем сайте. Позаботьтесь о своем здоровье и жизни! Обезопасьте себя вместе с ООО "Сварка-Трейдинг"!