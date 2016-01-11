ООО «Агрико Украина» – официальный представитель кооператива AGRICO (Голландия)

Компания «Агрико Украина» занимается выращиванием картофельных сортов, тесно сотрудничая со своими голландскими коллегами из кооператива AGRICO – ведущего производителя семенных и столовых сортов картофеля. В штат кооператива входит более 1 тыс. опытных фермеров–картофелеводов, результатом труда которых является выращивание более 1 млн тонн картофеля ежегодно и поставка продукции по всему миру – в более чем 80 стран. На сегодняшний день основная задача AGRICO заключается в селекции, выращивании и дальнейшей реализации высококачественных сортов картофеля, наиболее приспособленных к условиям выращивания в конкретных регионах. Основными направлениями работы ООО «Агрико Украина» являются:

Поставка и реализация семенного картофеля из класса «Элита» и первой репродукции. Многоуровневый контроль над процессом лицензионного выращивания сортового и элитного картофеля от голландского кооператива AGRICO в разных регионах Украины.

Поставка специализированного оборудования и сельскохозяйственной техники для профессионального выращивания, сбора урожая и последующей переработки картофеля.

В наше время совместными усилиями специалистов из компании «Агрико Украина» и Госсортслужбой отобрано 20 наиболее эффективных сортов картофеля, которые идеально подходят для выращивания практически по всей территории нашей страны. Главными качественными характеристиками таких сортов являются отличные вкусовые свойства, устойчивость к возбудителям заболеваний, высокая урожайность. Из таких сортов можно отметить Санте, Алладин, Пикассо, Ривьеру, Роко, Импала, Романо.

Обеспечение хозяйства Украины лучшим семенным картофелем

Благодаря налаженной системе выращивания и поставки удается обеспечить хозяйства Украины лучшими сортами картофеля, наиболее пригодными для климатических условий страны. Качественный посадочный материал картофеля от кооператива AGRICO обладает высоким генетическим потенциалом, отвечает международным и отечественным стандартам качества. Каждый этап выращивания, а также уборки картофеля и его хранения осуществляется под тщательным контролем, с соблюдением всех требований, которые предъявляются специалистами из AGRICO.

На сайте agrico.com.ua можно подробно ознакомиться с сортами картофеля, изучив их описание, характеристики, требования к качеству. Кроме того, здесь приведена исчерпывающая информация о процессе выращивания картофеля, начиная от выбора поля, тщательной обработки почвы и системы удобрения, и заканчивая уборкой урожая и послеуборочной подготовкой картофеля к хранению. По любым интересующим вопросам Вы можете обратиться в компанию «Агрико Украина» по телефону, указанному на сайте, или через электронную почту.