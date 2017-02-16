О строительных компаниях

Строительство довольно сложный технологический процесс, и чтобы справиться с поставленной задачей, например, возведением, реконструкцией или капитальным ремонтом зданий или сооружений, следует обращаться к настоящим профессионалам. В Харькове такой строительной компанией стала «Форт-пост» на сайте http://fort.kh.ua/, которой можно подробнее ознакомиться с перечнем услуг и историей, а о кратких фактах и выдержках вы сможете узнать из этой статьи. Сфера услуг Форт-Пост Стоит отметить что все строительные работы должны выполняться в соответствии с действующей лицензией и разрешениями на проведения оных. Вышеупомянутая компания обладает перечнем всех необходимых документов, сертификатов и лицензией от Министерства строительства Украины. Спектр услуг довольно широк, начиная от непосредственного строительства, заканчивая работами в сфере инжиниринга, а это: технический надзор за зданиями и сооружениями;

геодезический контроль за процессом строительства;

генподряд. Многолетний опыт позволяет утверждать, что все работы будут выполнены в лучшем виде, не важно за какой услугой вы обратились. ФортПост работает со зданиями как промышленного, так и жилого строительства. Крайне важно понимать, что эти сооружения разняться по своему предназначению, а значит и процессы работы над ними требуют особого, индивидуального подхода с использованием современных строительных технологий. Застройщик Харькова использует инновационный подход, который виден и в технологическом процессе строительства. Знания и опыт позволяют успешно оперировать направлением каркасно-монолитного строительства, которое зависит от наличия материально-технической базы и квалификации работников. Строительная компания в производственном процессе Если поподробнее рассматривать каркасно-монолитное строительство, то следует выделить качество готовой работы и быстрые сроки исполнения. Научно доказано что при такой технологии расширяется спектр возможных архитектурно-планировочных решений и уменьшается удельный вес зданий на целых 15-20 процентов, за счет чего при постройке многоэтажного здания верхние этажи оказывают не настолько сильное влияние на нижнее и не ведут к разрушению. При этом также не нужно дополнительно тратиться на материалоемкость фундамента и облицовку наружных стен. Даже самые стесненные условия позволяют построить подобные комбинированные дома, которые прекрасно впишутся в ландшафт и существующую застройку. Форт-Пост учитывает все процессы и безустанно контролируем их выполнения. Например, процесс монолитного строения, который разделяется на шесть этапов проходит систему контроля качества при переходе из одного этапа на другой. А еще немалое внимание уделяется материалу изготовления и сырью, их качеству и техническим характеристикам. На данный момент существует 14 проектов, некоторые из них уже завершены, некоторые в процессе обработки. Компания открыта к сотрудничеству с корпоративными клиентами - http://fort.kh.ua/korporativnym-klientam/