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Нужен толчок развитию экономики страны? Делаем упор на строительную отрасль!

Строительная отрасль - локомотив, готовый вытянуть экономику

Известный факт, что строительная отрасль - это мощный локомотив для экономики страны, который может дать толчок остальным отраслям, таким как негабаритные перевозки, машинное производство, добыча и переработка строительных материалов.

Основной инвестор строительной отрасли - это бизнес и население, так как застройщиков в первую очередь интересует строительство жилых комплексов, бизнес-центров и реализация других масштабных проектов, напрямую связанных с активностью людей с достатком выше среднего.

К сожалению, учитывая кризис, который до сих пор зверствует в Украине, средний класс значительно сократил свои вливания в эту отрасль. Единственный вариант поддержки темпов роста строительства - это льготные государственные кредиты под выгодный процент, которые дадут возможность платежеспособному населению не переплачивать в несколько раз при покупке квадратных метров в рассрочку.

Предлагая недорогие кредиты, государство также будет в прибыли. В первую очередь за счет дополнительных поступлений в бюджет, ведь смежные отрасли, предлагающие перевозку тракторов, аренду бульдозеров, стройматериалы и т. п., получат дополнительные заказы, способствующие высокой прибыли.

Подобная практика существует во всем мире, и в этом плане Украине не следует изобретать свой уникальный способ решения насущных проблем развития экономики страны. Жилищное кредитование до пяти или восьми процентов годовых способно значительно расширить круг покупателей и привлечь на рынок огромные капиталовложения.

Такой подход позволит оживить экономику максимально оперативно. Сферы, смежные со строительством, начиная от «коммуналки» и заканчивая производством, покажут быстрый рост, который впоследствии подтянет сферу услуг для населения и т. д.

При строительстве используются более 2500 наименований различных материалов, которые закупаются у подрядчиков, осуществляющих импорт либо производство. Каждый крупный заказ застройщика - это новые рабочие места и дополнительные поступления в бюджет страны.

На сегодняшний день около 2,5 миллионов украинцев нуждаются в улучшении жилищных условий. Обратив внимание на этих людей, власть, в том числе Верховная Рада, могла бы не словом, а делом способствовать быстрым темпам роста экономики и улучшению жизни населения. Надеемся, что это или подобные решения будут воплощены в жизнь.

Категория Рекламные статьи
Дата размещения25.02.2017
Количество просмотров57
Статью добавил пользователь admin
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