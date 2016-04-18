Новые обыски в Lucky Labs: кому же невыгодна золотая жила экономики Украины?

Не так давно издание "Биржевой лидер" сообщало о наиболее громком скандале, потрясшем украинскую IT-отрасль причиной скандала стали массовые обыски в офисах компаний, работающих в данной отрасли.

Обыски проводились регулярно, а многие из независимых экспертов, комментируя ситуацию, называли данные "мероприятия", как минимум, странными. Кроме того, по мнению экспертов, судебные постановления, на основе которых "штурмовали" офисы лидеров IT-отрасли Украины, в том числе, и известный всему миру бренд Lucky Labs, также были довольно "необычными".

Сейчас ситуация повторяется – единственным отличием является то, что обыск и изъятие офисной техники проводили в течение двух дней подряд уже не представители правоохранительных структур и налоговики, а сотрудники СБУ, причем проводились данные "мероприятия" теперь в офисе только лишь одной компании: Lucky Labs.

Информагентство УНИАН, ссылаясь на информацию, полученную в пресс-службе СБУ, сообщило, что причиной проведенных обысков стало подозрение о причастности IT-компаний к незаконному игорному онлайн-бизнесу, выручка от которого якобы переправлялась на финансирование ЛНР и ДНР. В этой связи было открыто уголовное производство сразу по нескольким статьям УК, в рамках которого проверяются счета и проводятся обыски в офисе компании "Айти Эм Компании", в структуру которой и входит специализирующаяся на разработке программного обеспечения Lucky Labs.

Последствия обысков самых крупных украинских IT-компаний.

Размышляя о том, к каким последствиям могут привести обыски, проведенные в самых крупных украинских IT-компаниях, можно сделать весьма неутешительный вывод? Это приведет к потере источника дохода, получаемого государством благодаря работе данной отрасли, причем дохода весьма солидного. Эксперты отмечают, что только лишь одна Lucky Labs перечисляет в государственный бюджет значительные суммы, однако вместо государственной поддержки, как это было бы в западных странах, в Украине компания вынуждена преодолевать еще и постоянно выставляемые искусственные барьеры.

Между тем на продукцию Lucky Labs просто огромный спрос не только на украинском, но и на европейском, на японском и на американском рынках. Центральный офис компании расположен в столице Украины, и там работают более 500 сотрудников, а в бюджет, как уже говорилось выше, компания ежегодно направляет десятки миллионов долларов в виде налогов.

Андрей Колодюк, управляющий партнер фонда AVentures Capital, комментируя события вокруг Lucky Labs, напомнил, что в Украине сегодня единственным сектором, куда еще приходят инвестиции, является сектор IT. Ситуация, сложившаяся в настоящее время может обернуться тем, что приток инвестиций может полностью прекратиться. Сам собой напрашивается вопрос – кому же все-таки невыгодно наличие такой золотой жилы для украинской экономики?